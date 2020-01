L'albero di Natale della Regina Elisabetta II addobbato fino a febbraio: lo straziante motivo

Mentre tutta la Gran Bretagna - e non solo - ha salutato le festività riponendo definitivamente i propri alberi di Natale, la Regina Elisabetta II porta avanti una triste tradizione. L'imponente abete reale rimarrà addobbato ancora per un mese. La scelta non è dovuta a un vezzo della sovrana, ma bensì a un rituale personale dedicato a suo padre, re Giorgio VI.

Come da tradizione, con l'Epifania si concludono le festività natalizie. Alberi, luci e decorazioni vengono rimossi e lasciano spazio alla normalità. Questo però non succede a Sandringham House, la residenza invernale della Regina Elisabetta II, dove l'albero di Natale rimane addobbato fino a 6 febbraio. La scelta è tutt'altro che un capriccio. Il motivo è ben più serio e riguarda una triste ricorrenza: la morte di re Giorgio VI. Il 6 febbraio 1952 proprio a Sandringham House, infatti, veniva a mancare l'amato padre. Per questo la data ha un significato particolare per la regina, tanto da farle prendere la decisione di lasciare l'albero di Natale intatto fino a quel giorno.

Mentre a Buckingham Palace e al castello di Windsor alberi e decorazioni delle festività vengono smantellati il giorno dopo l'Epifania, nella tenuta di Sandringham tutto rimane intatto per altri trenta giorni. Non solo. Da sempre lo stile degli addobbi natalizi a Norfolk è decisamente più sottomesso rispetto agli standard reali, per garantire una dimensione più familiare e normale. La Regina Elisabetta II sceglie di rimanere, da ormai diversi anni, nella tenuta di Norfolk fino al 6 febbraio per celebrare l'anniversario della scomparsa del re in modo privato e personale. Non si tratta però di vacanze. Pur rimanendo lontana dal palazzo reale, la Regina continua a lavorare nella tenuta invernale. Al suo fianco l'immancabile consorte, il principe Filippo, che attende con lei il 6 febbraio prima di far ritorno a Buckingham Palace e al Castello di Windsor.

Secondo quanto riferito dai media britannici, la regina Elisabetta II e re Giorgio VI avevano un rapporto molto forte e speciale. Proprio per questo nel 1988, sua Maestà ha scelto di iniziare una nuova tradizione, quella di trascorrere le festività di Natale insieme a tutta la famiglia nella tenuta di Norfolk (che fu restaurata per l'occasione). Quest'anno le cose non sono certo andate come di consueto, a causa del ricovero preventivo cui è stato sottoposto il duca di Edimburgo alla vigilia di Natale, ma la Regina Elisabetta II ha tutta l'intenzione di rispettare la sua personale tradizione di render omaggio al defunto padre.