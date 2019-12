Il principe Filippo ancora in ospedale, Carlo: "Viene curato bene"

Prosegue la degenza ospedaliera del principe Filippo. Il duca di Edimburgo ha trascorso la terza notte consecutiva presso il King Edward VII's Hospital, nel centro di Londra, per essere trattato per una " condizione preesistente ". Difficile sapere se il principe farà ritorno nella tenuta di Sandringham, a Norfolk, in tempo per celebrare il Natale con la famiglia reale. Di lui si stanno occupando i medici della clinica londinese che, per ammissione del duca di York, si stanno prendendo buona cura di lui.

Il principe Carlo ha aggiornato la stampa sulle condizioni di salute dell'anziano padre durante una visita ufficiale a Fishlake, nel South Yorkshire: " E' curato molto bene. Al momento è tutto ciò che sappiamo ". Il duca di York non si è però sbilanciato sulla data del rientro del padre a casa, che trascorrerà il quarto giorno ancora in ospedale. Il principe Filippo, 98 anni, è stato ricoverato in ospedale nella mattinata di venerdì in seguito a un periodo di salute cagionevole " combattendo per settimane una malattia simil-influenzale e subendo una brutta caduta ", riporta il Daily Mail. Trasportato dalla tenuta della Regina Elisabetta II a Norfolk presso l'ospedale King Edward VII di Marylebone, a Londra, le condizioni del duca di Edimburgo non sono sembrate preoccupati. In una nota ufficiale di Buckingam Palace si parlava " osservazione e trattamento " e conseguente ricovero per " osservazione e trattamento ", seguendo il consiglio del medico reale.