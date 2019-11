L'altra vittima del principe Andrea è "pronta a parlare con l'FBI"

Al centro della bufera con l’accusa di aver fatto sesso con una minorenne a casa del magnate morto suicida, Jeffrey Epstein, il principe Andrea pare dover fronteggiare nuovi guai. Johanna Sjoberg, la donna che accusò il principe di averle palpato il seno durante una festa nell’appartamento newyorkese di Epstein, ora è pronta a fornire all’FBI le prove dei legami tra il duca di York e il finanziere.

Stando a quanto rivelato da una fonte al Mirror, la donna racconterà agli inquirenti di come fu circuita da Epstein. “Come vittima di Epstein, la testimonianza della Sjoberg riguardo a come fu circuita e abusata, è di vitale importanza per l’FBI. Anche se Epstein è morto, sono determinati a fare giustizia per tutti quelli che hanno subito i suoi crimini. È una promessa che hanno fatto alle vittime” , rivela la fonte. E ancora: “Sono state fatte accuse gravi contro Andrea e l’FBI è convinto che anche se possiede un nome, ciò non lo rende immune dall’essere interrogato”.

Johanna Sjoberg sostiene di aver subito molestie da parte del duca nel 2007 all’età di 21 anni, mentre sedeva sulle ginocchia di Epstein nel suo appartamento. La denuncia della donna ha portato anche Virgina Giuffre ad esporsi, accusando Andrea di essere stata forzata ad avere rapporti intimi con lui diverse volte. Gli incontri si sarebbero svolti nelle dimore di Epstein e dell’amica Ghislaine Maxwell, accusata di essere colei che procurava le ragazze al finanziere e ai suoi amici.