Lamberto Sposini e Cesara Buonamici di nuovo insieme

Lamberto Sposini è lontano dalla tv da ormai tanti anni a causa dell'ictus che lo colpì nel 2011 negli studi Rai di via Teulada, poco prima di una puntata de La Vita in Diretta. Da quel momento il giornalista e conduttore si è dovuto ritirare a vita privata per intraprendere il difficile percorso di riabilitazione.

Il giornalista ha fatto molti progressi grazie alle cure dei medici e alle continue attenzioni dei suoi familiari, che si sono stretti attorno a lui per accompagnarlo e fornirgli tutto l'affetto necessario. Ci sono state spesso polemiche per la presunta emarginazione di Lamberto Sposini da parte dei suoi ex amici e colleghi. Sono pochi quelli che dopo la malattia hanno continuato a intrattenere rapporti con il giornalista. Cesara Buonamici è una di queste.

Il volto noto del TG5 è una delle storiche colleghe di Lamberto Sposini. Insieme, con anche Enrico Mentana e altri, hanno dato vita al primo telegiornale della televisione commerciale italiana e hanno lavorato per lunghi anni fianco a fianco. È proprio con la Buonamici che Lamberto Sposini si è ritrovato in questi giorni, probabilmente per scambiare gli auguri di Natale e trascorrere del tempo insieme. " Cesara e le risate ", ha scritto Sposini sul suo profilo Instagram, dove è piuttosto attivo con la condivisione di immagini che lo ritraggono nella sua quotidianità. Lo scatto che ritrae insieme all'ex collega ha commosso la rete, perché trasmette la grande complicità e l'affetto che li lega. Sul divano di casa i due giocano e scherzano come vecchi amici, è un'immagine comune come tante se ne possono trovare ma sono i protagonisti a essere davvero speciali.

Lamberto e Cesara hanno un rapporto stretto e amichevole che va oltre le telecamere e che non si è mai interrotto in questi anni. Ne è dimostrazione la gradita sorpresa che Sposini ha fatto alla sua amica lo scorso anno, durante l'intervista della Buonamici a Domenica Live con Barbara d'Urso. La giornalista del TG5 ha ricevuto un bellissimo mazzo di fiori in diretta proprio dal suo amico, accompagnato da un biglietto che lei ha preferito tenere riservato. Nessuno sa cosa le abbia scritto Lamberto Sposini ma devono essere state parole d'affetto vista la reazione commossa da parte di Cesara Buonamici. Proprio la d'Urso, tramite per questa sorpresa alla conduttrice del TG5, è una delle amiche che è più vicina a Lamberto Sposini dopo il suo ritiro dalle scene. Sfogliando il profilo dell'ex conduttore de La Vita in diretta non mancano le foto insieme alla sua collega, che per alcuni anni è stata anche sua competitor nei pomeriggi feriali.