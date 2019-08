L'anello di Diana e Kate genera tensioni della Royal Family

L’anello di fidanzamento di Kate Middleton ha rappresentato un motivo di imbarazzo nella Royal Family.

Stando a quanto racconta l’Express, l’anello è appartenuto a Lady Diana e da sempre è oggetto di beffe tra gli aristocratici. La sua storia è lunga e interessante: parte dal momento in cui Diana e il Principe Carlo si sono fidanzati. All’epoca la Principessa Triste aveva solo 19 anni, così Carlo le concesse di scegliere da sé il suo anello di fidanzamento. E Diana scelse da un catalogo questo zaffiro circondato da brillanti, del costo “economico” di 28.000 sterline.

Ma qual è il problema con questo monile, che viene chiamato “ anello del borghese ”? Diana non era certo borghese, date le sue origini aristocratiche, tuttavia optò per un gioiello disponibile per tutti i cittadini britannici, indipendentemente dal loro rango. Questo rappresentò uno scandalo per l’epoca, tanto che ancora oggi l'anello è oggetto di beffe, nonostante sia nelle salde mani di Kate.

Il gioiello, alla morte di Diana, fu ereditato dal Principe Harry, che tuttavia lo passò al Principe William, sapendo che avrebbe voluto fidanzarsi con quella che oggi tutti conoscono come duchessa di Cambridge.

La coppia si fidanzò in cima a una montagna in Kenya nel 2010, convolando a nozze nel 2011. In una vecchia intervista, William ha affermato: “ È l’anello di fidanzamento di mia madre, ed è molto speciale per me, dato che Kate è molto speciale per me ora. Era giusto metterle insieme. È stato il mio modo per assicurarmi che mia madre non perdesse l’emozione di questo momento ”.

