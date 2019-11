L'annuncio choc di Paolo Vallesi: "Ho avuto un cancro"

La rivelazione è arrivata a bruciapelo. Paolo Vallesi, cantautore che nel '92 a Sanremo è arrivato terzo con La forza della vita, ha confessato a Caterina Balivo in Vieni da me su Raidue di aver avuto un tumore. Una notizia inattesa, visto che l’artista ha 55 anni e nell’ambiente non si è mai sentito parlare di questa sua disgrazia.

Lo ha fatto nel corso di una delle interviste “speciali” che Caterina Balivo fa ai suoi ospiti. "Ora posso raccontarlo perché è finita e non è più un problema per i miei familiari e per chi mi sta vicino. È una cosa successa di recente, risale al periodo della mia partecipazione al programma 'Ora o mai più', e ho preferito il silenzio perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con la mia carriera artistica", ha spiegato con lucidità e senza commuoversi.

Dopo aver raggiunto un successo davvero gigantesco con La forza della vita (uno dei dischi più venduti del 1992), Vallesi ha alternato lunghi periodi di ricerca musicale ad apparizioni in tv. Ed è proprio a 'Ora o mai più' ha ritrovato una grande notorietà. "Mi sono rimesso in gioco con quel programma. Se il pubblico mi dava una chance di tornare a fare il cantante volevo fosse solo per meriti artistici", ha detto prima di raccontare il suo stato d’animo alla scoperta di avere una brutto male. "All’inizio la presi male - continua -. Non pensi mai che queste cose possano capitare a te. Ma ora sono felice di raccontarvi una cosa che non ha più nessun peso nella mia vita e non voglio che ce l’abbia mai più".