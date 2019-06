Lasse Matberg operato, Sara Di Vaira rassicura i fan

E' durata poco la gioia della vittoria di Ballando con le Stelle per il norvegese Lasse Matberg. Giusto il tempo di alzare la coppa insieme alla sua compagna di ballo, Sara Di Vaira, prima di entrare in clinica per sottoporsi a un intervento per ripristinare lo strappo al bicipite destro vicino al gomito. Il militare norvegese si era, infatti, procurato un grave strappo muscolare durante la finale del programma di Rai Uno, episodio avvenuto a pochi minuti dalla premiazione che gli è costato un'operazione chirurgica.

Il ballerino tanto amato dal pubblico di quest'edizione di Ballando con le Stelle è entrato in clinica a Villa Stuart questa mattina per sottoporsi agli esami preoperatori in vista dell'intervento che è cominciato intorno all'ora di pranzo. Presente al suo capezzale anche la sua insegnate di ballo, Sara Di Vaira, che lo accompagno in sala operatoria documentando tutto attraverso il suo profilo Instagram. Sempre la Di Vaira ha rassicurato i tanti fan della coppia, sempre via social, sullo stato di salute di Lasse: "Mi state scrivendo in tantissimi, mi hanno appena informato che sta andando tutto bene ma ci vuole ancora un po’ di tempo". Poco dopo, però, sulle stories di Instagram l'insegnante di ballo ha pubblicato un nuovo post e aggiornando i follower sul rientro di Lasse Matberg in camera dopo l'operazione: "Lasse è appena uscito dalla sala operatoria. Tutto ok, ora ha bisogno solo di riposare, vi aggiorniamo nel pomeriggio. Grazie di cuore per gli infiniti messaggi".

Sara Di Vaira è stata poi ospite negli studi di "Vieni da Me" con Caterina Balivo per ricordare la straordinaria stagione di Ballando vissuta al fianco di Lasse Matberg. L'occasione per raccontare l'episodio dell'infortunio, avvenuto durante l'ultimo ballo in diretta, e aggiornare il pubblico sullo stato di salute del "vichingo" venuto dal Nord Europa.

