Il lato B di Alessia Marcuzzi fa impazzire il web: "Meglio delle ventenni"

Il fisico da urlo di Alessia Marcuzzi sta facendo impazzire la rete: la conduttrice, volata alle Maldive per le vacanze di Natale, ha sfoggiato una silhouette che farebbe impallidire chiunque e in uno degli ultimi scatti postati ha mostrato un lato B perfetto.

Amata da tanti sostenitori che la seguono durante le sue “missioni” in tv e grazie alle Instagram story che posta quotidianamente, la Marcuzzi è reduce da un 2019 che l’ha confermata tra le conduttrici di punta di Mediaset. Al timone de L’Isola dei famosi, da anni ormai nelle sue mani, e accanto a Nicola Savino durante la puntata infrasettimanale de Le Iene, Alessia è uno dei volti storici di Cologno Monzese e, nonostante le critiche di qualcuno, continua a godere del favore dei telespettatori.

Acqua e sapone, sempre molto limpida e schietta, Alessia Marcuzzi si mostra in tutta la sua bellezza sul piccolo schermo e sui social, dove molto spesso si fa vedere senza trucco o artifici di ogni genere. Ed è proprio il suo modo naturale, da classica “ragazza della porta accanto”, che la rende una delle donne più affascinanti del nostro Paese. Madre di due figli, Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e Mia, figlia di Francesco Facchinetti, la Marcuzzi è felicemente sposata – e innamoratissima – del suo Paolo Calabresi Marconi con cui, alcune settimane fa, si vociferava che avesse intenzione di allargare la famiglia.

Smentite le voci su una presunta gravidanza, la conduttrice ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale alle Maldive insieme al marito e alla figlia Mia, autrice di molti scatti che Alessia ha postato sul suo profilo Instagram. In costume da bagno, senza trucco, con i capelli al vento, la Marcuzzi sembra non risentire affatto del passare del tempo che, nel suo caso, sembra ringiovanirla.

È stata proprio l’ultima foto, che la ritrae di spalle, mentre si accinge ad entrare in acqua, che ha fatto sussultare il web e i complimenti al suo fisico mozzafiato si sono sprecati. Il lato B orgogliosamente mostrato da Alessia Marcuzzi ha fatto strabuzzare gli occhi ai suoi follower, e i commenti a riguardo non si sono fatti attendere. “Sei bellissima”, “Fai invidia alle ventenni”, “Hai un fisico stupendo”, hanno commentato alcuni fan, “Belle le imbarcazioni tipiche dell’isola...”, ha ironizzaro Rudy Zerbi facendo riferimento alle rotondità delle collega e suscitando l’ilarità di molti utenti della rete. Lei non ha potuto far altro che sorridere davanti a tutti gli apprezzamenti.