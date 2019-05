Laura Chiatti e Isabella Ferrari, il selfie insieme piace al web: "Belle davvero"

Cosa succede se due attrici come Laura Chiatti e Isabella Ferrari postano un selfie insieme sui social network? Succede che il web impazzisce per due splendide donne come loro.

È stata la moglie di Marco Bocci, sempre molto attiva sui social nonostante sia stata spesso oggetto di critiche violente da parte degli haters, a postare lo scatto in compagnia dell’amica e collega. “ Donne belle...ma belle vere ”, ha scritto la Chiatti a corredo del selfie in compagnia della Ferrari. La foto ha ottenuto in pochissimo tempo migliaia di like e i fan di entrambe le attrici hanno espresso tutta la loro ammirazione per due artiste del loro calibro. Tra i commenti alla foto di Laura e Isabella, anche tantissimi volti noti e colleghi, che si sono complimentati per la bellezza emanata da quello scatto.

“Tratti gentili ed eleganti, bellezza d'altri tempi. Ormai rara nel mondo dell'omologazione”, “Stupende”, “Siete bellissime”, “Penso sia una delle donne più belle che abbia visto di persona”, “Belle e femminili”, si legge tra i commenti al selfie che ritrae abbracciate Laura Chiatti e Isabella Ferrari. Come di consueto, però, non sono mancati i giudizi violenti dei leoni da tastiera, sempre pronti a giudicare, soprattutto quando si tratta di volti noti dello spettacolo. Se tantissimi hanno espresso pareri positivi nei confronti delle due attrici, infatti, non sono mancati coloro che le hanno accusate di essere belle perché sono ricorse alla chirurgia estetica o grazie ai filtri di Instagram.