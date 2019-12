Laura Chiatti e il selfie mentre aspetta i figli. Gli hater: “Non hai nulla da fare”

Non passa giorno in cui un post social di Laura Chiatti non diventi motivo di polemica per gli hater: tra le attrici maggiormente prese di mira dai leoni da tastiera, la moglie di Marco Bocci si è scontrata ancora un’altra volta con i suoi detrattori.

L’insurrezione degli odiatori della Chiatti deriva da un selfie che l’attrice si è scattata mentre aspettava i bambini fuori da scuola. Nulla di provocatorio o raccapricciante, ma anche in questa occasione gli hater hanno avuto da ridire perché, secondo il parere di alcuni utenti del web, una mamma che si scatta una foto in attesa che i figli escano da scuola, non ha nulla da fare. È questo il rimprovero che alcuni internauti hanno rivolto a Laura Chiatti, che non ha esitato a rispondere a tono.

“ Attese ....( mamme ma sono l’unica che va a prendere i bambini all’asilo prima dell’orario)? ”, ha scritto l’attrice a corredo del selfie che la ritrae con gli occhiali neri e il cappotto rosa. E, se il suo era un tentativo di coinvolgere le altre follower nella sua stessa situazione, gli hater non hanno perso occasione per lanciarle critiche di ogni genere. “Si vede che non hai un cavolo da fare”, ha tuonato un utente, “Mi sa che ti fai sempre selfie, altro che premdere i bambini da scuola”, le ha rimproverato un altro, “Sei l'unica che la cosa meno costosa che ha indosso costa 800 euro”, le ha fatto notare qualcun altro.