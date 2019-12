Hater contro il dito medio del figlio di Laura Chiatti, lei: "Pensa ai ca...tuoi"

Le foto postate sui social da Laura Chiatti scatenano spesso le critiche degli hater e, troppe volte, sono proprio i figli dell’attrice e di Marco Bocci a finire nel mirino dei detrattori.

La Chiatti, però, non ha mai esitato a rispondere a tono a chi ha criticato lei e il marito per aver lasciato crescere i capelli ai due figli, per averli baciati sulle labbra o per aver ritenuto la vita dei genitori “una fatica”. Per ogni hater che ha commentato in maniera dispregiativa e fuori luogo, Laura ha sempre avuto la risposta pronta e lo ha dimostrato anche con una delle ultime foto pubblicate su Instagram.

La famiglia Bocci, pronta per partecipare ad una festa a tema “hippy”, si è mostrata pronta per l’evento cui hanno preso parte anche i figli Pablo ed Enea. Lo scatto, pubblicato da Laura Chiatti, però, ha scatenato la polemica di alcuni genitori che hanno ritenuto inadeguato per un bambino piccolo il gesto del dito medio. Nel post social, infatti, Enea, vestito come il fratello Pablo, ha mostrato all’obiettivo un segno che ha fatto mormorare qualche utente. “Questo gesto già è bruttissimo, poi fatto da un bambino lo è ancora di più”, “Tuo figlio più grande che fa il versaccio... anche no”, “Perché il bambino con il dito medio? Non va bene”, “Quel ditino, per quanto ironico sia, non va bene”, “Un bambino che fa il dito medio a quell'età anche no... piuttosto precoce. E poi ci lamentiamo che esistono i bulli”, “Un gesto che fa pena, non trasmette nulla di bello”, si sono affrettati a scrivere alcuni internauti ai quali, però, Laura Chiatti non ha esitato a dare la risposta che meritavano.