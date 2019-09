Laura Freddi ricorda l'ex a Vieni da me: "Paolo Bonolis non mi faceva parlare in tv"

La nuova edizione di Vieni da me è ufficialmente partita alcuni giorni fa ed è condotta dalla presentatrice partenopea Caterina Balivo. In un nuovo appuntamento tv di Vieni da me, è apparsa in studio la showgirl Laura Freddi, la quale negli ultimi anni ha fatto parlare di sé soprattutto per il suo recente ingaggio alla prima edizione del Grande Fratello Vip, che l'ha vista protagonista in qualità di concorrente del celebre reality show targato Mediaset. E, alla conduttrice di Vieni da me, la Freddi ha concesso un'intervista esclusiva, nel corso della quale è tornata a parlare del suo storico ex nonché conduttore di format di notevole successo, tra cui Ciao Darwin, parliamo di Paolo Bonolis.

Laura Freddi e la rivelazione su Paolo Bonolis

"Ancora oggi le vecchiette che mi incontrano per strada mi chiedono ‘ma tu sei la moglie di Bonolis?’-ha dichiarato Laura Freddi nel corso della sua ultima intervista rilasciata in tv e trasmessa su Rai 1-. Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli". Laura sembra custodire ancora nel cuore il ricordo della relazione vissuta con l'attuale consorte di Sonia Bruganelli, anche se - a quanto pare- nel corso della love-story avuta con il conduttore Bonolis non fu tutto rose e fiori. "Non mi faceva mai parlare, non era contento che facessi questo mestiere e lo posso capire", ha infine confidato l'ex volto di Non è la Rai.