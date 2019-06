Laura Pausini denuncia la pubblicità ingannevole: "È tutto falso"

Il nome di Laura Pausini è sfruttato da giorni da alcuni annunci pubblicitari che associano lo stato di forma della cantante ad un noto prodotto dimagrante. “Scopri il metodo di Laura per diventare magre”: è questo il claim di queste pubblicità che circolano per il web. Il prodotto cita persino alcune dichiarazioni promozionali della Pausini in merito. “ Sono diventata magra – avrebbe detto la cantante – mangiando tutto ciò che volevo. Mi hanno aiutato delle gocce che mi ha consigliato il mio dietologo ”.

Tutto falso. La popstar ha usato i suoi account social per smentire queste pubblicità ingannevoli che circolano sul suo conto. “ Come molti di voi da mesi mi segnalano – scrive la Pausini – sul web e sui social network continuano a circolare molti annunci pubblicitari ingannevoli, che sfruttano indebitamente e senza la mia autorizzazione la mia immagine per promuovere diete dimagranti ”.

Laura Pausini si scaglia contro le fake news

“ Molti di voi – aggiunge la cantante – mi scrivono e mi chiedono se questo è vero. Voglio che sappiate che: 1. È tutto falso. 2. Non ho mai autorizzato nessuno di questi utilizzi pubblicitari e i miei legali si stanno quotidianamente adoperando per farli rimuovere dal web e per denunciare i soggetti responsabili. Non è semplice, ma andremo a scovarli uno per uno. 3. Come tantissime di noi, anch’io ho fatto delle diete e oggi so una cosa sola: non consiglierei mai a nessuna donna di iniziare una dieta, qualunque sia, senza il necessario controllo medico. 4. Non fidatevi mai di chi tenta di arricchirsi sulle vostre debolezze. Questa foto è solo una delle tante che circolano sul web. Su alcune addirittura mi virgolettano frasi che non ho mai detto. State attenti. Non credete ”.

Non è la prima volta che Laura Pausini è vittima di fake news. Proprio qualche settimana fa, è circolata sul web una bufala sul suo stato di salute. In quell’occasione, è stata distorta un’intervista concessa dalla cantante a Deejay Chiama Italia, nella quale ha raccontato un episodio reale (un problema alle corde vocali che la tormentò per quattro mesi), ma risalente a oltre 24 anni fa.