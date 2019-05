Laura Pausini è malata? Lei smentisce: "Risale a 24 anni fa"

Laura Pausini è al centro dell’attenzione mediatica non per l’imminente Tour estivo insieme a Biagio Antonacci, ma per una fake news sul suo stato di salute. Nelle ultime ore, infatti, sul web si è diffusa la notizia che la popolare cantante di Faenza sarebbe malata, un problema alle corde vocali. Notizia non falsa, bensì vecchia, visto che il problema alle corde vocali di cui si legge sul web risale, infatti, a oltre 24 anni fa.

Il pasticcio sarebbe nato da un’intervista che Laura Pausini ha fatto, negli scorsi giorni, a Radio Deeejay. Durante la trasmissione "Deejay Chiama Italia" la Pausini ha raccontato di un episodio, risalente a 1995, quando fu vittima di un problema alle corde vocali che per quattro mesi la tormentò; un’esperienza che lei stessa ha definito terribile e che l’ha segnata profondamente. Su internet, però, la notizia è cominciata a circolare in modo diverso, facendo sembrare attuale la malattia, tanto da costringere la popstar italiana a chiarire la cosa attraverso i social network.

In una stories di Instagram, Laura Pausini ha così pubblicato uno screenshot di uno degli articoli, specificando che la vicenda risale a molti anni fa: "Ragazzi questa notizia l’ho appena trovata sul web: sembra che io abbia una malattia ora!!!! Parlavo di quando nel 1995 avevo perso la voce per 4 mesi, cioè 24 anni fa!!!". Lei, che recentemente ha voluto dimostrate tutto il suo apprezzamento verso Mahmood e la sua performance all’Eurovision, scherza poi sulla foto inserita a corredo dell'articolo (dove appare in lacrime), invitando però a prestare attenzione alle fake news.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?