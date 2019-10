Laura Pausini va a sorpresa dai bambini malati dell'Ospedale Bellaria di Bologna

Laura Pausini ha fatto visitata, nelle scorse ore, al reparto pediatrico dell'Ospedale Bellaria di Bologna, dove ha incontrato personale medico, volontari e piccolo pazienti. La cantante, da sempre molto attenta alle tematiche sociali e infantili, ha voluto vedere in prima persona l'impegno e gli sforzi che ogni giorno medici, infermieri e volontari, ma anche bambini e genitori, mettono nella lotta contro le malattie infantili. Laura Pausini si è schierata a sostegno dell'associazione Bimbo Tu Onlus, che si occupa dei bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori solidi all'Ospedale Bellaria di Bologna.

Attraverso i suoi profili social, la cantante ha raccontato l'esperienza vissuta, l'incontro con il personale e con i piccoli malati: " Oggi sono stata in un posto molto speciale all'ospedale di Bellaria di Bologna a trovare i bimbi e i ragazzi che sono in ospedale per ricevere le cure di grandissimi dottori e l'affetto di tanti volontari ". Laura Pausini ha poi raccontato, attraverso alcuni filmati su Instagram, il suo stato d'animo nel far visita ai piccoli: " Quando si entra in un ospedale che ospita i bambini ti senti sempre nervoso e preoccupato. Vuoi solo portare un sorriso e a volte invece ti scendono le lacrime. Questi bambini oggi mi hanno fatta divertire accogliendomi come una vera amica e l'atmosfera che abbiamo creato con i bimbi, i ragazzi, i genitori, i dottori e volontari è stata bellissima. Un modo per stare vicini alle famiglie che vivono questi momenti complessi e difficili della loro vita ".