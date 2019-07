Laura Torrisi sexy in bikini. La calda estate della bella toscana

Laura Torrisi non si vede in televisione da un po' ma i suoi fan possono seguirla sui social, dove la bella attrice toscana pubblica con frequenza. Proprio gli ultimi scatti, che la ritraggono spesso al mare, hanno mandato letteralmente in visibilio i suoi follower che hanno apprezzato il suo fisico esplosivo. Curve mozzafiato, micro bikini e decoltè prorompente messi in mostra con statti sexy pubblicati sul suo account Instagram. Per la gioia di fan e semplici curiosi.

Laura Torrisi nelle ultime settimane si sta godendo a pieno questa calda estate 2019, concedendosi lunghe giornate nel bel mare della sua toscana e prendendo il sole nella sua villa. Attimi di relax dove la ex di Leonardo Pieraccioni, alla soglia dei quarant'anni, ha sfoggiato un fisico mozzafiato che non ha niente da invidiare alle giovani influencer del momento. Ma non si tratta della prima volta che la Torrisi si mostra sexy e sensuale sui social network, lei ha abituato bene i suoi seguaci che la seguono e la ammirano da anni.

Un'estate all'insegna del riposo ma anche del lavoro, nonostante da tempo sia lontana da cinema e televisione. Laura Torrisi ha infatti terminato le riprese del sequel del film "Din Don", la commedia che racconta le avventure di Don Donato (interpretato da Enzo Salvi). La bella toscana ha trascorso alcune settimane nello splendido scenario della Val di Sole, in Trentino, per effettuare le riprese delle scene di cui è protagonista, new entry del cast rispetto al primo film.