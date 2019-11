Laverne Cox è l’attrice transessuale che stupisce tutti sul carpet di "Charlie’s Angels"

Per le star del cinema è sempre una grande emozione sfilare sul tappeto rosso. Lì ogni cosa è possibile: si può essere alla moda, si più ammiccare ai fotografi e, soprattutto, si può osare. Lo sa bene Laverne Cox dopo che ha partecipato, qualche giorno fa, alla premiere del film "Charlies’ Angeles". L’attrice transessuale, molto celebre ai fan delle serie tv, è una delle protagoniste del nuovo film diretto da Elizabeth Banks. Questo è una versione contemporanea del trio di donne che, negli anni ’70, ha trovato grande successo in tv in una serie che ha cambiato il mondo del piccolo schermo, e che ha lanciato il “mito” del girl power. Nel film che uscirà a breve anche nelle sale italiane, gli angeli di Charlie, saranno tre giovani donne, un po’ androgine, impegnate in missioni super segrete e molto spericolate.

Laverne Cox, cantante, attrice e produttrice di 47 anni, nel film è un’istruttrice di bombe ma, a far parlare di se, non è il ruolo che ha interpretato nella pellicola, bensì la mise che ha sfoggiato sul red carpet di Los Angeles. L’attrice ha indossato un lungo abito da sera, nero, molto attillato, senza nessun tipo di scollatura ma, con diverse trasparenze che hanno lasciato ben poco all’immaginazione. Si intravede il suo decolté, i fianchi e persino il lato B. Laverne Cox di fatto è come se fosse stata nuda. Un look decisamente fuori dagli schemi che, però, ha avuto l’effetto sperato: ovvero attirare l’attenzione e il flash dei fotografi. La Cox si è fatta fotografare in ogni angolazione possibile, facendo intravedere, senza mezzi termini, le sue nudità. Un look che pare sia stato apprezzato dalla stessa Elizabeth Banks, la regista del film.

Nata come Roderick Levarne Cox, l’attrice è nota al grande pubblico per aver interpretato Sophia Burset in "Orange is The New Black", la premiatissima serie carceraria di Netflix. È stata la prima donna transessuale a vincere un Emmy Awards. Ha preso parte anche a The Doubt, altra serie americana cancellata però dopo la prima stagione e, nel 2016, riceve il ruolo di attrice protagonista in "Rocky Horror Pictures Show" interpretando il ruolo ambiguo di Dr. Frank. N-Futer.