La Lazio vince e Anna Falchi regala un topless: “Beato chi ha scattato”

Anna Falchi è una fervente sostenitrice della squadra della Lazio. La bionda showgirl di origini finniche non ha mai fatto mistero di questa sua grande passione e in più di una occasione ha dimostrato un forte attaccamento alla maglia. Come? Togliendosela e regalando ai tifosi intense emozioni. La vittoria per 3 a 1 dei biancocelesti sulla Juventus durante l'anticipo della serie A di ieri, 7 dicembre, è stata l'occasione per un altro spogliarello da parte di Anna Falchi.

" Come godooooo!!! ", ha scritto la biondissima showgirl come didascalia sotto la foto che la ritrae con una grande sciarpa con i colori della sua squadra. Non ci sarebbe nulla di eclatante se Anna Falchi non indossasse solo un paio di pantaloncini bianchi, quelli della divisa ufficiale della S.S. Lazio. La sciarpa, infatti, serve alla showgirl per coprire il topless esibito per l'occasione. Da sotto il bordo si intravede il seno della Falchi, un dettaglio che ha mandato letteralmente in visibilio gli utenti di Instagram, anche quelli che non tifano Lazio. Laddove il calcio divide, Anna Falchi unisce. Sotto lo scatto non sono pochi i tifosi juventini che, nonostante la brutta sconfitta allo stadio Olimpico di Roma, si sono sperticati in apprezzamenti sinceri nei confronti della showgirl.

" Sono juventino ma te rimani sempre bona ", ha scritto un utente al termine della partita, " Quasi quasi tifo Lazio ", ha scritto un altro. La capacità di Anna Falchi sta nel far immaginare i suoi seguaci, nel far intuire quello che si nasconde dietro la sciarpa ma senza mai mostrarlo. È il gioco della seduzione, nel quale la showgirl dimostra di essere particolarmente brava, tanto da superare i 30mila like e raggiungere quasi i 2mila commenti. " Beato chi ha scattato la foto ", ha scritto ancora un altro utente con malcelata invidia.

Se da un lato c'è chi sembra accontentarsi di quanto offerto da Anna Falchi, dall'altro ci sono gli insaziabili che vorrebbero vedere di più. Non si contano i commenti di ragazzi e uomini che chiedono alla showgrl di rifare lo scatto senza la sciarpa. " Fai una foto senza sciarpa davanti", "Alziamo la sciarpa al cielo!", "Quella sciarpa sta meglio sul collo, rifai sta foto ", e così via. Anna Falchi è una delle più belle donne dello spettacolo e da quasi 20 regala gioie di questo tipo ai tifosi della sua squadra e a quelli avversari. Quando la Lazio compie simili imprese sono tanti quelli che si precipitano nel suo profilo per vedere se la loro beniamina farà loro qualche regalo.