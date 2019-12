Il legale afferma: "Il principe Andrea è stato testimone degli abusi di Epstein"

Il programma per BBC Panorama, "The Prince and the Epstein Scandal”, sta facendo tremare il principe Andrea d'Inghilterra. Durante la trasmissione sono venute alla luce nuove indiscrezioni rivelate da Virginia Giuffre, la donna che ha accusato il duca di York di aver fatto sesso con lei quando era minorenne.

Ma ora a parlare non è solo la Giuffre. Stando a quanto riporta il Mirror, il legale di cinque vittime di Jeffrey Epstein afferma che Andrea è stato “testimone diretto” degli abusi che l’uomo ha commesso sulle cinque ragazze e che è suo dovere recarsi negli Stati Uniti per testimoniare in tribunale. Le donne hanno affermato che il principe era presente mentre venivano costrette a “massaggiare” il milionario pedofilo ed ora vogliono giustizia. David Boies, il legale delle donne, ha raccontato a BBC Panorama di aver provato a contattare il principe affinché parlasse agli inquirenti.

“Una delle cose che abbiamo provato a fare è stato cercare di intervistare il principe Andrea per sentire le sue spiegazioni. Era un visitatore frequente di Epstein. Dovrebbe farsi interrogare, dovrebbe raccontare ciò che sa” , ha affermato Boies, evidenziando che il duca potrebbe essere a conoscenza di informazioni riguardo al traffico sessuale di minori, portato avanti dall’amico milionario. Il legale ha aggiunto che per tutti e cinque i casi di abusi, è stato preparato un mandato di comparizione per il duca, il quale una volta messo piede su suolo americano, sarà costretto a presentarsi in tribunale.

La situazione si fa sempre più preoccupante per il preferito di Elisabetta, che ha affermato di voler aiutare gli inquirenti nelle indagini. D’altro canto, ha sempre negato di essere stato a conoscenza dei traffici perpetrati da Epstein, affermando di aver peccato di ingenuità fidandosi di lui. Andrea detto "Andy ", ha anche respinto le accuse di Virginia Giuffre, mettendo in dubbio la veridicità della foto che lo ritrae con la donna. “Non ricordo di aver fatto quella foto” , ha dichiarato il principe durante la sfortunata intervista rilasciata alla BBC. La mancanza di empatia con le vittime di Jeffrey Epstein ha contribuito ad ammantare il principe di un'aura negativa e costretto Elisabetta a prendere la drastica decisione di far ritirare il figlio a vita privata.