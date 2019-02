Leonardo Siffredi: "Non seguirò le orme di papà"

Bello, alto e con un sorriso sornione stampato sulla bocca. Sguardo accattivante e intelligente, fisico mozzafiato. Se non si fosse capito si tratta di un discentente della famiglia Siffredi, in special modo di Leonardo Taro, figlio del celebre attore porno Rocco Siffredi.

Nei giorni scorsi il giovane Leonardo è stato protagonista di uno shooting fotografico per un noto marchio milanese, che gli ha permesso di fare la prima esperienza come modello di biancheria intima. Il rampollo di casa Siffredi se l'è cavata in modo egregio, tanto che i suoi scatti hanno subito attirato l'attenzione di molti addetti del mestiere e hanno incuriosito il pubblico. Ci si chiede, infatti, se anche lui sia pronto a ripercorrere le orme paterne, entrando nel mondo della pornografia.

Ci ha pensato lo stesso Leonardo a spazzare via ogni dubbio sulla questione. In un'intervista al settimanale Chi ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano poco spazio all'interpretazione. Ha rivelato che fino a qualche anno fa "andavo sul set, vedevo tante belle ragazze e pensavo sarebbe stato divertente". Ora, però, questo pensiero sembra essersi allontanato perchè "oggi ho preso la mia strada, studio ingegneria meccanica, che è molto diversa dal mestiere che fa papà", anche se non nega che "il pensiero di seguirlo mi ha sfiorato".

Del resto era stato lo stesso papà ad elogiare le doti del figlio, ammettendo che "mio figlio Leonardo non vede l'ora di finire sul set. Com'è messo sotto? Beh, ragazzi da quel punto di vista è peggio di me, addirittura è imbarazzato a mostrarlo. Rocco 2 la vendetta, la dinastia continuerà ma per ora è concentrato nello sport e nello studio".

Questo progetto, per il momento, è naufragato. Ma nella vita, mai dire mai. La dinastia dei Siffredi continuerà a incantare? Staremo a vedere.

