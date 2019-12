Leone alle prese col suo primo codino. La rete: "Sembra una bambina"

Il Natale 2019 sui social in Italia è stato segnato dalla presenza costante dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno colonizzato Instagram con diverse decine di clip giornaliere, pubblicate nei loro profili e sulle storie. Grande protagonista, ovviamente, è stato il piccolo Leone, vero mattatore del Natale in famiglia dei Ferragnez, che però è stato anche fortemente criticato dalla rete.

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è spesso al centro dell'attenzione nelle storie condivise dai genitori. La coppia ha sempre preferito esporre personalmente il bambino sui propri social, piuttosto che ritrovarsi inseguiti dai paparazzi che cercano di rubare qualche scatto. Una scelta che ha fatto molto discutere ma che la coppia continua a portare avanti con costanza. Simpatico e divertente, il piccolo Leone sembra essere a suo agio davanti agli obiettivi dei genitori e dei fotografi. Secondo alcuni è il bambino perfetto, tanto che c'è chi lo considera instagrammabile e, in effetti, con i boccoli biondi, gli occhi azzurri e il sorriso contagioso, Leone Lucia Ferragni è capace davvero di conquistare il cuore di tutti i milioni di follower dei genitori.

L'allegria di Leone è indubbiamente contagiosa ma nelle ultime ore il bambino, ma soprattutto i suoi genitori, sono stati presi di mira dalla rete per il look del piccolo. Leone Lucia Ferragni si contraddistingue per la chioma biondissima e riccioluta, quasi leonina. A quasi un anno e mezzo, i capelli del bambino sono ormai piuttosto lunghi e così i suoi genitori hanno provato a raccoglierli in una coda. Il risultato è stato un piccolo codino biondo e riccio molto cool, che Leone sembra gradire. Probabilmente i capelli lunghi iniziavano a dar fastidio al bambino, così sua madre e suo padre hanno deciso di adottare questo stratagemma per maggiore comodità.

Immancabili, ovviamente, foto e video del nuovo look di Leone sui profili dei genitori, dove in tantissimi hanno lasciato commenti positivi per la scelta. Tra le migliaia di commenti arrivati, però, non sono mancate alcune critiche di chi non ha approvato il codino di Leone. " Sembra una bimba noooo! Leva il codino ", ha scritto un'utente a Chiara Ferragni. Sono diverse le persone che hanno scritto un messaggio simile all'influencer, che tuttavia sembra non preoccuparsi troppo di quanto viene detto in rete.

Non mancano anche i commenti in lingua straniera, visto che la Ferragni è molto popolare anche all'estro e tra questi c'è quello di una ragazza che si domanda come mai i genitori non taglino i capelli del bambino. Una domanda curiosa, che probabilmente non avrà risposta da parte dei Ferragnez, che continuano a godersi la vacanza tra sorrisi e calore familiare.