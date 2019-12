Leone incontra Babbo Natale ma scoppia a piangere

Anche Leone Lucia Ferragni ha incontrato per la prima volta Babbo Natale. Chiara Ferragni e Fedez hanno voluto far vivere a loro figlio le emozioni che tutti i bambini provano più o meno alla stessa età. Il risultato, come spesso accade, non è stato però entusiasmante, almeno non per Leone.

I Ferragnez stanno trascorrendo i giorni natalizi nella bellissima cornice delle Dolomiti, ospiti di un resort di lusso insieme a tutta la famiglia. Tanti i giochi sulla neve, le escursioni e il divertimento per la famiglia più social d'Italia, che condivide su Instagram moltissimi momenti di questa vacanza. La sera della Vigilia l'intero clan dei Ferragni si è riunito per cena per celebrare un momento che, come da tradizione, è prettamente familiare. Una grande tavolata, cibo di ottima fattura e ottimi dolci per l'allegra comitiva e per Fedez, che prima di iniziare a cenare ha dichiarato di voler “ prendere almeno 5 kg. ”

Tante risate per i Ferragnez durante la cena e anche per Leone, che con la sua spontanea allegria ha rallegrato la cena di tutti. Ovviamente, vista la sua età, i genitori hanno preferito non aspettare la mezzanotte per far arrivare Babbo Natale e hanno anticipato la consegna dei doni. Con l'immancabile smartphone in mano, mamma e papà Ferragnez hanno ripreso il primo incontro tra il bambino e l'uomo vestito di rosso con la barba bianca. In un primo momento, inconsapevole di quanto stava accadendo, Leone è corso verso la porta, curioso di sapere chi stesse arrivando al suono delle campanelle. Appena il suo sguardo ha però incrociato Babbo Natale, il bambino è corso via tra le lacrime, spaventato e preoccupato per quella strana presenza. Leone è andato a rifugiarsi contro le gambe di sua madre e né Chiara Ferragni e né Fedez sono riusciti a convincerlo a interagire con Babbo Natale.

Ovviamente per Leone lo spavento è durato poco, perché appena l'uomo è andato via lasciando tanti regali, sul suo volto è tornato il sorriso che i follower dei genitori hanno imparato a conoscere e ad amare. Come sempre accade sotto i post di Fedez e di Chiara Ferragni, non sono mancate le critiche per l'esposizione mediatica di quello che secondo molti sarebbe dovuto essere un momento prettamente familiare. Al netto di qualche messaggio negativo, però, la maggior parte dei commenti sono ironici per la reazione di Leone e tra chi ricorda il trauma del suo primo incontro, o quello dei figli, c'è anche chi non rinuncia a qualche battuta. Le vacanze dei Ferragnez continuano on la consueta leggerezza e tra qualche giorno la famiglia volerà a Dubai, dove si appresta a festeggiare il Capodanno.