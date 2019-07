"Leosiner" è un neologismo per la Treccani. Franca Leosini: "Vi stringo al cuore"

Franca Leosini è considerata da milioni di italiani la “queen”, cioè la regina della cronaca nera in tv. Uno status che ora è stato legittimato dalla prestigiosa Treccani: l’enciclopedia ha riconosciuto il termine “Leosiner” come neologismo italiano. “Leosiner s. m. e f. (al pl. anche nella forma pseudoinglese in -s). (scherz.) Chi sostiene con entusiasmo la giornalista Franca Leosini”: questa la definizione che la più famosa enciclopedia in lingua italiana dà dei fan della giornalista napoletana.

La diretta interessata, sempre più idolo dei social e reduce dal doppio appuntamento estivo dedicato allo spinoso caso Vannini, ha ringraziato commossa. “ Amici miei amatissimi – scrive Franca Leosini su Facebook – essere presente nella pagine della Treccani, una delle enciclopedie di massimo prestigio al mondo, è per me motivo di estrema gratificazione. Ma è tutti voi leosiners che devo ringraziare, ed è soprattutto a voi che va questo riconoscimento per il fondamentale sensibile appassionato sostegno con cui accompagnate il mio impegno professionale e umano. A voi tutti ancora il mio grazie. Vi stringo al cuore ”.

Era stata la Treccani, sul proprio account Twitter ufficiale, a dare notizia della nascita del neologismo. “ I grandi amori – si legge nel cinguettio – si annunziano in un modo solo: con la coniazione spontanea di un neologismo, che a un certo punto si diffonde tanto da colpire l’attenzione dei linguisti ”.

I grandi amori si annunziano in un modo solo: con la coniazione spontanea di un neologismo, che a un certo punto si diffonde tanto da colpire l'attenzione dei linguisti.



Per esempi d'uso e dettagli sulla formazione del sostantivo, potete cliccare qui: https://t.co/OiUR5Zfea8 pic.twitter.com/KOzjJhNFLJ — Treccani (@Treccani) 4 luglio 2019

Ripercorrendo la sua lunga carriera, cominciata ai tempi di Ombre sul giallo, la Treccani fornisce un ritratto della Leosini che ha lusingato la conduttrice.

Franca Leosini è un'icona di stile per la Treccani

“ Da sempre – recita il sito ufficiale dell’enciclopedia – Franca Leosini, premiatissima giornalista napoletana, classe 1949, un passato dedicato alle inchieste su L’Espresso e come direttrice del mensile femminile Cosmopolitan, è un’icona: da quando è stata invitata a Muccassassina nel 2013, una delle serate gay, lesbica e trans più conosciute d’Italia, è anche un’icona del mondo omosessuale. Le sue agguerrite battaglie dialettiche con gli intervistati diventano dei meme che infrangono a suon di click i social network, la sua mimica facciale viene trasformata in gif, di lei si fanno parodie (sempre con infinito rispetto) e i suoi fan sono legioni che hanno uno specifico nome: i Leosiners ”.