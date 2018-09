La lettera del principe Filippo a Diana: "Nessuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla"

"Non riesco a immaginare che qualcuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla" . Scriveva così il principe Filippo, padre di Carlo, a Lady Diana. Ventisei anni fa, quando Carlo e Diana si lasciarono, la famiglia reale non era certo contenta della separazione. Ora emergono nuovi particolari sul divorzio che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero.

Il tabloid britannico Mirror ha infatti pubblicato la corrispondenza fra il padre di Carlo e la Principessa del Popolo. Lettere che dimostrano quanto il marito della regina Elisabetta fosse affezionato a Lady D, tanto da schierarsi apertamente con lei.

In una lettera del 1992 il principe Filippo scriveva a Diana: "Non riesco a immaginare che qualcuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla. Non abbiamo mai immaginato che avrebbe potuto desiderare di lasciarti per lei. Una simile prospettiva non era mai entrata nelle nostre teste" .

Il principe Filippo arrivò anche a definire suo figlio uno "sciocco", perché un uomo della sua posizione non avrebbe dovuto rischiare la reputazione per stare con un'altra. Il marito della regina ha anche riferito a Lady Diana che non sarebbe stato al suo fianco in caso di nuove relazioni sentimentali: "Non approviamo che nessuno dei due abbia degli amanti ", ha scritto.