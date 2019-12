Le lettere scritte da Lady Diana all’asta per 4mila sterline

La royal family inglese ama da sempre scrivere diari, lettere e biglietti che tengono traccia della storia e delle emozioni dei suoi più illustri esponenti. Spesso alcuni bigliettini sono indirizzati a parenti che vivono a pochi metri di distanza, magari perfino nella stessa casa. La regina Elisabetta, per esempio, ha l’abitudine di scrivere brevi “pizzini” (nel senso positivo del termine) al suo staff e condividerebbe con Meghan Markle l’abitudine di aggiornare un diario. Lady Diana, invece, ha lasciato un carteggio piuttosto voluminoso, talvolta scandaloso. È impossibile dimenticare uno dei messaggi che ha suscitato più scalpore a livello planetario, cioè quello in cui la principessa del Galles confessava di temere per la sua vita, ventilando l’ipotesi (mai confermata e di cui non esistono prove) che il principe Carlo potesse inscenare un incidente per eliminarla.

Negli anni abbiamo spesso sentito parlare della vendita all’asta delle lettere di Lady Diana. Da una parte la principessa è ormai divenuta un personaggio storico di cui si studia la vita, dall’altra non si mai smorzata la curiosità nei suoi confronti, né il fascino che la sua figura esercita. In entrambi i casi (talvolta strettamente legati) tutti gli oggetti che la riguardano hanno assunto un valore storico appunto, ma anche economico. Harper’s Bazaar riporta la notizia di una nuova vendita all’asta di alcune lettere scritte da Lady Diana. Una di queste è davvero interessante. Il 5 dicembre 1990 l’allora moglie dell’erede al trono d’Inghilterra scrisse a Ivy Woodward, una persona che aveva conosciuto quello stesso anno, durante una visita in ospedale al principe Carlo.

Quest’ultimo, infatti, si era rotto il braccio destro a causa di un incidente durante una partita di polo e aveva dovuto subire un’operazione, come ricorda il People. Il figlio della Woodward, invece, era in coma dopo un incidente in moto. Diana e Ivy avevano fatto amicizia e la principessa aveva pensato di scriverle per le festività natalizie. All’epoca il principe William aveva 8 anni, mentre il principe Harry 6. Nella lettera Lady D. scrisse proprio dei figli e rivelò: “I ragazzi sono elettrizzati dalla prospettiva del Natale imminente e si sono messi a cercare in lungo e in largo qualunque pacchetto potrebbero ricevere”. Poi la principessa del Galles diede dei consigli in merito a delle divergenze sorte tra Ivy e la nuora Jane.