L'ex fidanzato di Ivana si sfoga: "Non abbiate mai paura di amare"

Ivana Mrazova ha confessato di aver lasciato il suo fidanzato perché "avevo già capito quando ero al Gf Vip che per Alessandro non sentivo più ciò che avrei dovuto sentire".

Così una volta uscita dal reality ha incontrato il suo ex e gli ha spiegato che la loro storia non poteva più andare avanti. Ma Ivana Mrazova giura che la sua relazione con Alessandro Allevato non è finita per Luca Onestini o per qualche altro uomo, semplicemente i suoi sentimenti sono cambiati.

E Alessandro? Come l'avrà presa? La stessa Ivana Mrazova ha confessato che ci è rimasto male, "ma poi ha capito". E ora Allevato affida a Instagram il suo sfogo. "Non abbiate mai paura di amare una persona con tutto voi stessi sino all’ultimo istante, di credere in qualcosa sino all’ultimo secondo e di fare ogni cosa possibile se pensate sia quella giusta! - scrive l'ex fidanzato di Ivana -. Ve ne andrete sapendo di aver fatto il vostro e senza rimpianti! Purtroppo nella vita ciò che amiamo non sempre rispecchia ciò che viviamo… E per quanto possa fare male non sporcate la vostra purezza e la vostra lealtà.. Ne uscirete a testa alta! Solo il tempo vi guarirà dandovi le conferme di chi siete e cosa valete realmente! Per quanto ci possiate pensare, semplicemente a volte nella vita non potrete dare una spiegazione razionale alle cose… Il destino vi volterà le spalle e vi bucherà lo stomaco, lasciandovi un senso di vuoto e solitudine difficile da colmare...Solo il tempo vi darà tutte le risposte e vi guarirà! Fino ad allora non potrete fare altro che stringere i denti e andare avanti! Grazie a tutti i miei veri amici e alle persone che mi hanno realmente voluto bene in questi mesi!".