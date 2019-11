L'ex marito di Delia Duran replica alle accuse di aggressione: "Alex Belli se l'è data a gambe"

Alex Belli e Delia Duran sarebbero stati aggrediti dall'ex marito di lei. O almeno questo è quanto l'ex protagonista di Temptation island vip, Delia, denuncia nelle ultime ore attraverso i suoi profili social con post vari, tra cui dei video che testimonierebbero le presunte violenze subite dal suo ex in due anni. L'ultimo alterco, che avrebbe visto protagonisti Alex, Delia e l'ex di quest'ultima, si sarebbe consumato a Ravenna. La stessa modella venezuelana ha denunciato proprio tra le sue storie condivise su Instagram l'ultima presunta aggressione subita davanti al tribunale di Ravenna, dove si era recata per la prima udienza sulla sua separazione dall'ex marito, Marco.

E Marco Nerozzi, questo è il nome dell'ex marito della Duran, è apparso nella nuova puntata di Live: non è la d'Urso trasmessa lo scorso 4 novembre. In collegamento da Milano Marittima, l'uomo ha risposto alle accuse di violenza ricevute da Alex e Delia. Secondo l'ex fidanzata storica di Alex Belli e ospite in puntata, Mila Suarez, l'aggressione di Ravenna sarebbe solo il frutto di una trovata pubblicitaria in quanto - a suo dire- non si sarebbe mai potuta verificare una cosa simile ai danni della coppia vip, Alex e Delia, all'uscita di un Tribunale e proprio sotto gli occhi vigili delle forze dell'ordine.

Marco Nerozzi sostiene dal suo canto che Alex Belli sia regista di quanto denunciato ai suoi danni, ritenendo che i video pubblicati da Delia in rete -per dimostrare le aggressioni da lui subite in 2 anni- siano in realtà montati ad arte proprio dal compagno della donna, Belli. "Quel signore è un pezzo di bugie e falsità - ha dichiarato Nerozzi, spiegando a Live cosa sarebbe accaduto tra lui, Delia che è legalmente ancora sua moglie e il nuovo compagno di lei-, che si chiama Alex Belli. Premesso che io non ce l'ho con lei, qualsiasi cosa Delia abbia fatto e/o farà non ce l'avrò mai con lei. L'ho amata per otto anni e non ho mai avuto un problema con lei per 8 anni. Tutto quello che dice, poverina, non è altro che le parole del suo 'stratega' (Marco allude ad Alex Belli, ndr) di vita. Premesso ciò, in tribunale con il suo avvocato e il mio avvocato io e lei abbiamo fatto una normalissima separazione, lei aveva avanzato delle richieste e non c'è stato nessun problema dentro né fuori dal tribunale. Il problema è stato che quando siamo usciti dal tribunale e la mia filippina ha visto il 'mesciato' (Marco allude con tono scherzoso ad Alex Belli per il suo colore di capelli, ndr) in macchina, mi sono visto questo fenomeno da baraccone...di Belli, che voleva farmi accusare di violenza sulle donne... e quando l'ho visto io sono andato contro di lui con l'intento di dargli due schiaffi in faccia". Marco non nasconde quindi che avrebbe voluto confrontarsi fisicamente con Belli, per i video con i quali -a suo dire- l'attore intenderebbe accusarlo di violenza ai danni dell'ex moglie.

"Mia moglie non c'entra nulla -aggiunge Nerozzi, il quale poi sostiene che Belli se la sia data a gambe per evitare un confronto con lui-. C'erano le telecamere... io sono andato contro di lui, Belli si è chiuso in macchina. A quel punto ho cercato di tirarlo fuori, è vero. Intanto mia moglie (Marco parla di Delia, ndr) mi è venuta alle spalle e quando me la sono vista alle spalle, io mi sono paralizzato e non me la sono neanche scrollata di dosso. Non ho fatto nulla e la mia filippina ha ripreso tutto con il cellulare. Belli è uscito dallo sportello ed è corso in tribunale a chiedere aiuto, lasciando la sua donna... che intanto era attaccata a me al mio collo. Io sono rimasto fermo. Ho sospeso immediatamente l'azione, il dottor Belli era già scappato. Io non le ho torto neanche un capello".

La versione di Belli sul caso Delia Duran

L'aggressione denunciata da Delia, stando a quanto riportato dalla stessa Duran su Instagram, sarebbe accaduta il 24 ottobre. E il suo attuale compagno, Alex Belli ne ha raccontato la sua versione dei fatti in un'intervista concessa al settimanale Oggi, il cui contenuto è stato mostrato dalla regia nell'ultima puntata di Live. "L'ex marito ha aperto la portiera della nostra auto -questa la testimonianza di Belli-, ha tentato di tirarmi fuori e ha scaraventato a terra Delia, che nel frattempo era intervenuta. All'ospedale ci hanno dato dei giorni di prognosi per gli ematomi e delle escoriazioni. Delia, nel cadere a terra, ha battuto il coccige e si è slogata un polso, ovviamente lo abbiamo denunciato". Delia, intanto, ha pubblicato tra le storie su Instagram lo screenshot del referto medico del ricovero che sarebbe seguito alla sua presunta aggressione. Insieme Delia e Alex avrebbero deciso di adire le vie legali contro l'ex marito della Duran.

