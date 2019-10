L'ex "pupa" Nora Amile rivela: "Dopo il programma ho tentato il suicidio"

Nora Amile è stata è una delle protagoniste più amate della prima edizione de La pupa e il secchione. Lunghi capelli ricci e carnagione ambrata, la modella ha legato il suo nome a doppio filo con quello del programma che l'ha lanciato.

A tanti anni di distanza da quell'esperienza, Nora Amile ha deciso di aprirsi e in un'intervista con Novella2000 ha raccontato cos'è successo alla sua vita dopo la partecipazione a La pupa e il secchione e cosa fa oggi. “ Tra le pupe avevo il ruolo della svampita, ma in realtà non sono così ”, ha rivelato la ragazza, che ci tiene a sottolineare come quello fosse solo un “ruolo”, ben distante da quella che è la realtà. “ Ho un diploma da attrice e ho studiato con il metodo Stanislavskij. Parlo quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e arabo. E sono una donna abbastanza colta ”, spiega a Novella200 come se volesse motivare la sua voglia di non essere più associata a quell'immagine.

I lavori in tv di Nora Amile non si sono limitati alla sola partecipazione a La pupa e il secchione, perché la showgirl ha partecipato attivamente anche al programma Colorado e a una sit-com con Luca Laurenti. Sono passati molti anni dall'esperienza a La pupa e il secchione ma per l'immaginario collettivo lei è ancora quella ragazza svampita. Nel 2011 questo - a suo dire - l'avrebbe portata ad avere un crollo emotivo con conseguente stato depressivo. Uno stato d'animo terribile per la ragazza, che ha pensato anche di fare un gesto estremo: “ Ho avuto una crisi d’identità e volevo suicidarmi… Tutti mi associavano solo ed esclusivamente alla ‘pupa’ e ho tentato il suicidio. ”

Sono stati momenti difficili per la ragazza, che ha avuto la fortuna di avere accanto persone che davvero le volevano bene e che l'hanno aiutata, in ogni modo, a uscire dal baratro nel quale stava scivolando. “ Quando sono venuti in soccorso mi hanno portato in una clinica psichiatrica, perché pensavano che avessi perso la testa totalmente e hanno iniziato a curarmi. Per fortuna, anche in quel caso ho reagito bene e ho dimostrato di non essere pazza, ma solo depressa. ”