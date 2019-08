Liam Hemsworth torna a lavoro dopo la separazione da Miley Cyrus

Per Liam Hemsworth tornare alla vita di sempre non è facile. Sono trascorse tre settimane dalla separazione con Miley Cyrus e l’attore si è preso una pausa dal mondo dei social, preferendo trascorrere del periodo insieme alla sua famiglia. Questo almeno fino a ieri, quando su instagram è apparsa una foto dopo giorni di silenzio.

Liam Hemsworth si getta a capofitto nel lavoro per cercare di dimenticare la ex moglie e nella speranza di poter ritrovare una certa stabilità emotiva."“Sono felice di annunciare l’uscita del mio nuovo film il prossimo 30 agosto negli Stati Uniti – scrive su i social-. Sono molto orgoglioso di aver partecipato a Killerman, come sono orgoglioso del lavoro che è stato svolta da tutti sul set. È stato versato tanto sudore, perché il film è indipendente, quindi tutti sappiamo quanto è complicato portare a termine un progetto del genere". Un pensiero un po’ melanconico quello di Liam Hemaworth, ma che racchiude la voglia di voltare pagina e di provare ad allontanare i pensieri tristi.

Il post non affronta tutte le news e i falsi pettegolezzi che sono trapeli in rete negli ultimi giorni. Liam ha scelto il silenzio, ha preferito non gettare benzina sul fuoco e, per fortuna, ha trovato da parte dei fan un terreno fertile. Anche loro si chiusi in un rigoroso silenzio. "Lasciatelo stare", è il grido di un utente. Non è facile chiudere una storia d’amore, ma da quel che sembra, Lima Hemsworth ha tutte le intenzioni di farlo.