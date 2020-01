Gf Vip, Veronica Satti si dichiara a Licia: "La corteggerei subito"

Lo scorso venerdì 24 gennaio, è stata stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata del Grande fratello vip. L'appuntamento tv in questione ha visto indiscussa protagonista la gieffina Licia Nunez, conosciuta dal pubblico soprattutto per aver preso parte alla fiction Mediaset Le tre rose di Eva. In diretta, alla quarta edizione del Gf vip, è stata mandata in onda dalla regia una clip, attraverso cui Alfonso Signorini le ha fatto sapere che potrebbe essere stata lasciata in tronco dalla sua ultima fiamma, con un post condiviso sui social.

E, in merito a ciò che avrebbe appreso -secondo le anticipazioni sull'ultima puntata- Licia, che in diretta è rimasta di sasso per via della missiva social della compagna, aveva voluto dire la sua - in anticipo- un'ex concorrente del Gf 16.

"Ma come si fa a lasciare Licia Nunez?" - esordiva in un'Instagram story dallo sfondo nero, Veronica Satti. E il messaggio in questione, scritto dalla figlia di Bobby Solo sul conto della neo gieffina - prima dell'ultima diretta - non è finito. Perché, poi, la mittente si rivolgeva indirettamente al conduttore del Gf vip 4, Signorini, scrivendo ancora della Nunez: "Senti Alfonso, io parto domani, le puoi dire che io la corteggerei subito? Come si fa a mandare l'aereo al Gf vip? Licia è la mia crush ('cotta', ndr) da quando è entrata. Questo non è uno scherzo".

Dalle ultime parole riportate dalla Satti -tra le sue Instagram story- trapelerebbe, quindi, che quest'ultima si senta fortemente attratta dalla Nunez. E la situazione sentimentale della gieffina, almeno per il momento, non può dirsi definita.

Licia Nunez lasciata dalla fidanzata con un post mentre è al Gf vip

La fidanzata di Licia Nunez si è detta stufa della condotta assunta da quest'ultima, tra le mura della Casa. Ad oggi, al Gf vip 4 la Nunez si è spesso e volentieri lasciata andare al racconto di diversi retroscena sulla sua vita privata, per la maggior parte concernenti la love-story vissuta e naufragata con Imma Battaglia. Un atteggiamento quest'ultimo, che sembra aver irritato non poco Barbara Eboli.