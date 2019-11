"Lieve ischemia limitata e reversibile": le condizioni di Catherine Deneuve dopo il malore

Le condizioni di Catherine Deneuve sono in netto miglioramento. Dopo lo spavento iniziale, che aveva fatto temere il peggio per la popolare attrice francese, sono arrivate notizie rassicuranti dalla famiglia. L'attrice, 76 anni, è stata ricoverata nella serata di martedì in ospedale nella capitale francese. Secondo la famiglia il problema è stato causato da un eccesso di lavoro. La Deneuve, infatti, da ottobre è impegnata sul set del film di Emmanuelle Bercot, "De son vivant".

Dopo ore di angoscia e ipotesi sulla causa del malore che aveva colpito l'attrice, la famiglia della Deneuve, attraverso il suo agente, ha rassicurato stampa e fan. " Si è trattato di una lieve ischemia limitata e quindi reversibile. - Si legge nel comunicato redatto dall'agente Claire Bondel - Fortunatamente, non ha alcun deficit motorio e dovrà certamente prendersi un periodo di riposo ". A far trapelare ulteriori dettagli sulle attuali condizioni di salute di Catherine Deneuve è il giornale Le Parisien: " L'ischemia non ha toccato il cervello. Le sue braccia e gambe si muovono. Beve e si nutre ". È la breve dichiarazione rilasciata da un parente dell'attrice al quotidiano francese.

L'attrice, 76 anni, è stata ricoverata in ospedale a Parigi nelle notte tra martedì e mercoledì. A riportare le prime notizie è stato proprio Le Parisien. L'ictus ischemico è guaribile in moltissimi casi, sempre che la diagnosi e i soccorsi siano tempestivi. Catherine Deneuve ha avuto la fortuna di essere soccorsa rapidamente, perché nel momento del malore stava girando alcune scene del film "De son vivant" proprio in ospedale. La troupe e gli attori erano all'interno della clinica Garges-lès-Gonesse, in Val-d'Oise, che da giorni ospitava le riprese dell'ultimo lavoro cinematografico di Emmanuelle Bercot. Dalle prime indiscrezioni sull'accaduto, sembrava che la Deneuve avesse accusato una forte stanchezza dovuta all'eccessivo carico di lavoro. Ma è stata poi la famiglia stessa a voler mettere in chiaro le condizioni di salute della Deneuve.

L'attrice, icona del cinema francese ed italiano, si riprenderà, dunque, dopo un periodo di riposo assoluto e riabilitazione. Più volte premiata per il suo lavoro (una Coppa Volpi, un Orso d'argento al Festival di Berlino, un David di Donatello e 2 Premi César oltre alla candidatura al premio Oscar del 1992), Catherine Deneuve non potrà tornare sul set del film per diverso tempo, le riprese di "De son vivant" potrebbero dunque essere stoppate o il suo ruolo affidato ad un'altra attrice.