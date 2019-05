The Lighthouse, l’horror con Robert Pattinson arriva a Cannes

Willem Dafoe e Robert Pattinson sono i protagonisti di The Lighthouse, uno dei film che verrà presentato alla Quinzaine des Réalisateurs, selezione parallela a quella di Cannes.

Alcuni giorni fa la prima immagine del film che ritrae i due attori, a fianco e con i costumi di scena, alle loro spalle un faro. L’immagine, per quanto sia solo un’immagine, è suggestiva e fornisce subito un’idea di quello che sarà il film.

Si tratta di un racconto horror, girato in bianco e nero con pellicola 35mm. Sarà ambientato in Nova Scotia nel 1890 e vedrà protagonista un faro, il suo guardiano e delle leggende sul mare. Circa la trama però sappiamo poco altro per il momento.

Il film è stato girato in condizioni estreme e queste hanno lasciato la loro impronta sul film secondo Dafoe. Nonostante la trama sia ancora avvolta nel mistero, l’attore ha definito il film con parole molto incoraggianti per gli appassionati del cinema: “È meno Venerdì 13 e più Tarkovskij. Con i film di genere puoi usare un linguaggio cinematografico molto bello e puoi ancora fare un film che attiri un vasto pubblico, perché gli dai qualcosa su cui aggrapparsi. E sono disposti a ricevere questo linguaggio sconosciuto senza rifiutarlo ”.

Per quanto riguarda il co-protagonista, Robert Pattinson, sappiamo che l’attore ha avuto qualche screzio con il regista Robert Egger. Quelle condizioni estreme di cui parlava Dafoe non sono state accolte bene all’inizio da Pattinson: “ Non sono mai stato così vicino a dare un cazzotto a un regista ”, anche se poi arriva alle stesse conclusioni di Dafoe e ammette che queste “ hanno creato un'energia interessante ”.

The Lighthouse verrà presentato alla selezione Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes il 19 maggio e il pathos che emerge dalla foto anticipata, oltre alle dichiarazioni degli attori, rendono il film uno dei racconti più interessanti dei prossimi mesi.