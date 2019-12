L'incontro in aereo tra Nicole Kidman e Russell Crowe

Inatteso incontro in aereo per la star di Hollywood Nicole Kidman. La giunonica attrce di rientro nella sua terra natale per trascorrere le festività di Natale con la sua famiglia d'origine è stata protagonista di una strana quantomai assurda coincidenza. Seduta sul volo della compagnia Qantas partito da Los Angeles e diretto a Sidney ha notato un suo collega di fama mondiale, dotato di forte carisma e alta statura professionale. La bella attrice, ex di Tom Cruise, ha scorto, non soltanto sul medesimo aereo, ma, addirittura, nel posto accanto al suo, l'attore e grande amico di sempre, il magnetico Russell Crowe. La reazione per entrambi è stata di enorme sorpresa ed emozione poiché i due divi hollywoodiani sono amici di vecchia data, da ben 30 anni, e, inoltre, sono connazionali, due australiani purosangue. I due celebri attori hanno girato anche un film insieme: "Boy Erased - Vite cancellate", uscito del 2018 e diretto dal regista Joel Edgerton. Un incontro fortuito sfociato in una rimpatriata tra veri amici all'insegna di batture goliardiche, di una loquacità fervida e sorrisi genuini. Il clima di allegria instauratosi tra le due star mondiali ha contagiato e attirato l'attenzione degli altri viaggiatori. Un'intesa perfetta quella scaturita tra i due attori, suggellata dal selfie di rito.

Il sorprendente incontro in aereo tra le due star di Hollywood

Nelle giornate che precedeno le festività del Natale i vari divi del cinema che lavorano durante il corso dell'anno nel favoloso scenario di Hollywood fanno ritorno nei loro Paesi d'origine per riabbracciare i loro familiari. Numerose sono le celebrità originarie del continente australiano che hanno sfondato nella mecca del cinema, Hollywood, tra di esse spiccano proprio Russell Crowe e Nicole kidman, entrambi cresciuti nella terra dei canguri. Ma anche molti altri attori nativi dell'Australia hanno riscosso un enome successo, diventando attori famosi in tutto il globo, da citare: Cate Blanchett, Hugh Jackman, Geoffrey Rush, Naomi Watts (nata in Gran Bretagna), Chris e Liam Hemsworth e Jason Clarke, senza tralasciare l'attore scomparso Heath Ledger.

I due attori si sono ritrovati seduti uno accanto all'altro per una pura casualità sul medesimo volo diretto in Australia. Crowe e la Kidman, nell'accorgersi della rispettiva presenza, hanno manifestato un acceso entusiasmo amplificato dall'atmosfera frizzante natalizia. Le due star hollywoodiane stavano facendo rientro verso le loro famiglie in vista della vacanze di Natale. Un incontro sbalorditivo che ha sortito in entrambi grande stupore e contentezza poiché sono fedeli amici. Russell Crowe e Nicole Kidman condividono molti aspetti in comune: dal lavoro attoriale alla Patria di orgine, all'amore per la famiglia e per le cose genuine della vita. La particolare circostanza avvenuta alle due celebrità, che inconsapevolmente hanno prenotato lo stesso volo e il posto adiacente all'altro per trasvolare verso casa per le vacanze natalizie, in breve tempo ha destato ilarità e sommovimento nel mondo del web.