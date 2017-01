Lindsay Lohan si converte all'Islam?

Lindsay Lohan ha abbracciato l'Islam? È una delle ipotesi che ormai si rincorrono in queste ore, soprattutto dallo scorso fine settimana. Ovvero da quando l'attrice ha cancellato tutte le immagini da Instagram. Resta però online il contenuto della fanpage Facebook, almeno al momento.

Sul profilo della protagonista di "Mean Girls" è sparita anche la biografia, rimpiazzata dalla dicitura " Alaikum salam ", che è la risposta a un saluto musulmano. Intanto, si stanno moltiplicando i tweet di donne col capo velato nell'immagine del profilo che danno il benvenuto a Lindsay Lohan nel cuore della loro religione.

Nel 2015, suscitò molto scalpore perché Lohan fu fotografata mentre era impegnata con i servizi socialmente utili: nelle immagini dei paparazzi, l'attrice era intenta a leggere il Corano. Tanto che le voci di una sua conversione di susseguono da allora.