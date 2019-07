Lino Banfi compie 83 anni e confessa: "Vorrei rivivere il giorno in cui mi sposai con Lucia"

Lino Banfi ha festeggiato i suoi 83 anni durante la "Vita in Diretta Estate", il programma di Rai Uno condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini. Le telecamere lo hanno raggiunto a Favignana, dove si trova insieme alla figlia per alcuni giorni di vacanza, è qui tra l’affetto di decine di persone presenti in strada ha spento le candeline. E come tradizione vuole, Lino Banfi ha espresso il suo desiderio. Sollecitato dai presentatori, il nonno più amato d’Italia ha scaldato il cuore di tutti dicendo commosso: " Vorrei rivivere il giorno in cui mi sposai con Lucia. Siamo una bella famiglia, quel giorno del matrimonio lo rifarei... ". Un amore, quello per la moglie malata, che è sempre più forte nonostante i problemi di salute della donna.

Il suo compleanno è stato però l’occasione per i telespettatori di rivivere il grande successo televisivo di Lino Banfi e non solo. L’attore italiano ha infatti aperto il suo cuore ai microfoni del programma per raccontare la sua infanzia difficile: " Non ho avuto una buona infanzia e neanche una buona adolescenza. Nel 46’ subito dopo la guerra, a 10 anni i bambini giocavano dopo i bombardamenti, io invece andai in seminario a fare il prete ".