L'ira di Salmo dopo la rimozione del suo cartellone: "Davvero vi spaventa?"

Non si spegne la polemica intorno al cartellone promozionale del concerto a San Siro del rapper Salmo. Dopo la segnalazione e la rimozione avvenuta pochi giorni fa, a causa dell'immagine troppo forte, il musicista è tornato sul web con un duro post di sfogo. Il rapper ha affidato il suo pensiero a Instagram, polemizzando con coloro che hanno giudicato crudo e inopportuno lo scatto incriminato.

Il maxi poster era comparso, nei giorni scorsi, lungo i Navigli di Milano per annunciare lo show live del 14 giugno 2020 del rapper sardo. L'immagine di Salmo con la faccia ricoperta di sangue grondante e schizzi rossi ovunque ha però turbato i passanti, tanto che in molti hanno segnalato l'inadeguatezza del cartellone pubblicitario alle autorità. Troppo forte il messaggio trasmesso da un volto insanguinato, soprattutto per i bambini. La mannaia della censura è così piombata dall'oggi al domani sulla testa di Salmo. Le autorità competenti hanno richiesto l'immediata rimozione del telonato pubblicitario dalla facciata del palazzo. La decisione di bannare questo tipo di pubblicità ha però fatto letteralmente infuriare il rapper che è tornato a parlare della vicenda attraverso i social network.