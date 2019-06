Lisa Fusco non sposa più il fidanzato Marcello: "Ho la fila di pretendenti"

Dopo un fidanzamento durato ben cinque anni, Lisa Fusco ha deciso di lasciare il compagno Marcello. Il motivo? L’aver rinviato troppe volte il matrimonio al quale la soubrette teneva tanto.

In collegamento con Pomeriggio Cinque, la Fusco ha confermato a Barbara d’Urso di essere nuovamente single e, nonostante un tentativo di riappacificazione da parte di Marcello, che le ha scritto una lettera ritenuta da molti come "un compitino di scuola privo di amore e sentimento", Lisa è rimasta ferma sulla sua posizione: non c’è più alcuna possibilità per il ragazzo. “ Tempo fa mi doveva portare ad un concerto e mi disse che doveva farmi una sorpresa - ha iniziato a sfogarsi la soubrette - . Pensavo fosse il concerto di Madonna, ma era quello di Orietta Berti, e mi dedicò la canzone “Finchè la barca va, lasciala andare”. Io ti dico che scendo da questa barca e non me ne importa più di niente! Sono io che adesso non mi sposo più con lui ”.