L'italiano "A Ciambra" fuori dalla corsa per il premio Oscar

Manca la proposta italiana nella lista dei film che possono ambire a portare a casa il premio come Miglior film non in lingua inglese ai prossimi Oscar. L'Academy ha annunciato i nove papabili che si sfideranno per una statuetta e tra questi manca A Ciambra, la pellicola sui rom stanziali prodotta da Scorsese, su cui aveva puntato l'Italia.

" A Ciambra di Jonas Carpignano è un film bello e commovente. Entra così intimamente nel mondo dei suoi personaggi che hai la sensazione di vivere con loro ", ha detto nei mesi scorsi il produttore del film di Jonas Carpignano, che aveva battuto candidature che portavano il nome di pesi massimi come Amelio e Castellitto. Non è stata evidentemente d'accordo la giuria degli Oscar.

Il 23 gennaio arriverà l'annuncio delle nomination finali, in vista della cerimonia del 4 marzo. Intanto c'è l'elenco di quanti hanno superato il primo step.