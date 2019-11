"Ti avvinghiavi a tutti". Poi Francesca De André le ha detto "scimmia"

Barbara d’Urso ha ospitato nel salotto di Pomeriggio Cinque Francesca De André e Mila Suarez: le due, che non si sono mai piaciute nella casa del Grande Fratello, si sono rese protagoniste di un’accesa lite.

L’astio tra la De André e la Suarez nasce in seguito ad alcune offese che Francesca rivolse a Mila quando erano rinchiuse nella casa di Canale 5. Riascoltando quanto detto dalla coinquilina una volta uscita dalla Porta Rossa di Cinecittà, la marocchina la accusò di razzismo e bullismo, e decise di intervenire legalmente affidando tutta la questione in mano agli avvocati. L’incontro nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, dunque, non poteva che dar vita ad uno scontro tra le due e, ancora una volta, la De André ribadito i motivi per i quali soprannominò “scimmia” la ex coinquilina.

" Non so perché lei abbia usato contro di me questa cattiveria perché per me è una cosa gravissima, si tratta di razzismo e bullismo – ha detto Mila, mentre Francesca si sbellicava dalle risate - Al tuo posto non riderei! Lo sai quanto schifo hai fatto passare in televisione? ”. La De André, però, non è rimasta in silenzio e, accusando la nemica di aver ingigantito la storia per un riscontro personale, ha confermato che le sue dichiarazioni non erano in alcun modo razziste né volte a bullizzarla. " Mila ha travisato ", ha fatto sapere l'ospite della d'Urso, iniziando a spiegare le sue motivazioni.