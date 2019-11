Lite al parco per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Quello tra la famiglia Trussardi e i paparazzi è ormai un rapporto strettissimo. Michelle Hunziker ha più volte dichiarato di aver imparato a convivere con i fotografi che seguono lei e la sua famiglia ovunque vadano, anche se a volte vorrebbe maggiore privacy, soprattutto per le sue bambine.

Non molti mesi fa, infatti, la bionda showgirl svizzera abbia raccontato di essere spesso ricorsa a travestimenti per seminare i paparazzi ma anche i fan, così da riuscire a dedicare del tempo esclusivo alle sue figlie. Pare che di tanto in tanto, su richiesta delle bambine, Michelle Hunziker esca di casa con indosso una parrucca e utilizzando diversi espedienti per non farsi riconoscere, in modo tale da non essere fermata continuamente durante le passeggiate con le bimbe. In questi ultimi giorni, durante una passeggiata al parco, tra Michelle e Tomaso è scoppiato un piccolo litigio, ovviamente immortalato dai paparazzi, fattispecie che la coppia avrebbe preferito evitare. Non è la prima volta che accade e i due sembrano ormai averci fatto l'abitudine.

Come qualunque altra famiglia, anche i Trussardi amano trascorrere del tempo all'aria aperta con le figlie. Sole e Celeste sono ancora piccole e le uscite con i genitori sono uno dei momenti che aspettano con maggiore gioia, considerando anche i tanti impegni quotidiani dell'imprenditore e della showgirl. Qualcosa dev'essere però andato storto durante una delle ultime passeggiate della famiglia Trussardi e così Tomaso e Michelle Hunziker si sono trovati a discutere animatamente proprio davanti ai fotografi. Tutto sembrava scorrere liscio, tanto che i due avevano appena concluso una intensa sessione di jogging in compagnia delle bimbe.

Come testimoniano le immagini pubblicate sul settimanale Diva e Donna, a un certo punto Michelle e Tomaso Trussardi si sono avvicinati e hanno iniziato a discutere in maniera animata. Il più arrabbiato sembrava essere proprio l'imprenditore, al quale dopo qualche parola la showgirl ha voltato le spalle per andare a sedersi su una panchina. Ai fotografi non è certo sfuggito il muso lungo della conduttrice svizzera ma sono bastati pochi minuti alla coppia per far scoppiare il sereno.