Little Fires Everywhere, la nuova serie in stile Big Little Lies

Little Fires Everywhere si candida ad essere la nuova serie tv al femminile del 2020, più di un indizio fa ben sperare per la riuscita di questo interessante racconto seriale che si pone sulla scia di Big Little Lies.

Little Fires Everywhere, la trama

Basata sul romanzo di Celeste Ng, Little Fires Everywhere sarà una miniserie tv composta da otto episodi ambientati a Shaker Heights, Ohio, a fine degli anni 90. La storia ruota attorno a due famiglie molto diverse: i Richardson, agiati e apparentemente felici, e i Warren, nucleo familiare decisamente differente composto solo da madre e figlia. Il contatto tra queste due realtà lontane tra loro porterà allo svelamento dei segreti e delle ipocrisie di un sobborgo statunitense.

Protagoniste assolute saranno Elena Richardson, moglie di Bill e madre di quattro figli, interpretata da Reese Witherspoon, e Mia Warren, madre di Pearl e domestica nella casa dei Richardson, interpretata da Kerry Washington. L’evento che scuoterà le loro vite sarà la distruzione della residenza dei Richardson, bruciata dopo che sono stati appiccati più fuochi al suo interno.

Misteri, dinamiche familiari, una piccola comunità e forti donne protagoniste (tra cui proprio Reese Witherspoon), queste le caratteristiche che portano Little Fires Everywhere ad essere paragonata fin da ora a Big Little Lies.

Il cast della serie tv

Nel ruolo delle due protagoniste vedremo Reese Witherspoon e Kerry Washington, quest’ultima già star dell’acclamata serie tv Scandal nel ruolo di Olivia Pope. Al fianco del personaggio della Witherspoon, nella parte del marito, vedremo Joshua Jackson, famoso per essere stato Pacey in Downson’s Creek ma anche per le successive Fringe e The Affair. Faranno parte del cast, tra gli altri, anche Rosemarie DeWitt (Mad Men, Black Mirror), Geoff Stults (12 Soldiers, Il risolutore) e Jaime Ray Newman (Midnight, Texas, Bates Motel, The Punisher).

Reese Witherspoon di nuovo protagonista

Reese Witherspoon è una delle interpreti e produttrici del momento. L’attrice premio oscar nel 2006 per "Quando l’amore brucia l’anima" sta collezionando importanti collaborazioni sia sul set che al tavolo della produzione, in particolare per quanto riguarda le serie tv. Fino a qualche anno fa la Witherspoon vantava solo un’apparizione nel “piccolo schermo” con Friends, preferendo il cinema alla tv. Dal 2017, cioè con la realizzazione di Big Little Lies, il suo impegno nelle serie è stato un crescendo continuo, con ottimi risultati e non solo quale protagonista ma anche come produttrice.

Dopo Big Little Lies ha firmato, sempre nella doppia veste di attrice-produttrice, una nuova ambiziosa serie tv targata Apple: The Morning Show, affiancata questa volta da Jennifer Aniston. Ancora per Apple ha poi prodotto Truth Be Told, un thriller intenso uscito di recente. Ora, ormai esperta del mercato seriale, l’attrice è protagonista e nuovamente produttrice (insieme a Kerry Washington) di Little Fires Everywhere, serie tv di Hulu che per trama e personaggi ricorda molto Big Little Lies e potrebbe quindi replicarne il successo.

Little Fires Everywhere, quando esce la serie tv

Little Fires Everywhere sarà una miniserie tv composta da 8 episodi, uscirà negli Stati Uniti il 18 marzo 2020 su Hulu e potrebbe arrivare in Italia seguendo la strada di altre serie tv dello stesso canale streaming, cioè The Handmaid’s Tale e Catch-22, quindi su TimVision o su Sky. In attesa di nuovi sviluppi, Hulu ha rilasciato il primo interessante trailer.