Live, Daniele Interrante attacca Simona Izzo: "Scandaloso lamentarsi della pensione"

Lo scorso lunedì 18 novembre e in prima serata su Canale 5 è stata trasmessa la nuova puntata di Live: non è a d'Urso, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio l'ex tronista di Uomini e donne, Daniele Interrante, e l'ex gieffina Simona Izzo. Nel nuovo appuntamento tv, si è discusso del delicato tema "pensioni" e l'opinionista Interrante è diventato protagonista di un acceso confronto con l'ospite Izzo.

In una recente ospitata a Vieni da me, Simona aveva dichiarato di fare fatica a vivere con la sua pensione e di aver partecipato al Grande Fratello Vip per poter essere in condizione di pagare gli studi ai suoi nipoti. E, poco prima di confrontarsi con Interrante sul tema affrontato a Live, la Izzo ha voluto chiarire la sua posizione su quanto da lei recentemente dichiarato nel salottino di Caterina Balivo: “Io non prendo 1.000 euro al mese, ma ne prendo di più, e ne prendo di più perché ho fatto una causa all’INPS. Quindi mi hanno rivalutato la pensione. Lavoro da quando avevo 6 anni. Ho versato tantissimo, sono al 50% con lo Stato. Per fortuna io continuo a lavorare, produrre e pagare tasse e quindi non mi lamento della mia pensione. Ma certo è che, se fosse solo questo, non potrei fare nulla perchè una seduta di osteopatia, alla quale purtroppo devo sottopormi, costa tanto“.

Daniele Interrante è una furia sul tema pensioni a Live

Alle ultime dichiarazioni rilasciate in diretta dall'attrice è seguita la risposta piccata di Interrante, il quale si è voluto pronunciare in rappresentanza dei giovani, che - a detta dello stesso ex tronista- dovrebbero percepire in futuro la pensione in base al metodo contributivo e non retributivo, quindi in base a quanto si è versato in contributi. “Simona, pensa che lamentarsi della pensione -dichiara di tutta risposta Daniele, rivolgendosi alla Izzo-in questo momento storico che la pensione ve la paga la gente che lavora, è scandaloso. Tra le riforme delle pensioni, prima della riforma Dini (1995) le pensioni venivano corrisposte nel metodo retributivo, in base a quanto guadagnavi in un anno. Noi dal 2012 prendiamo solo ed esattamente ciò che versiamo nel metodo contributivo. La nostra generazione è consapevole che la pensione non l’avrà mai. Quindi lamentarsi della pensione, soprattutto se a farlo sono personaggi popolari, è una vergogna. Ti guardavo al Drive In: ma quanti soldi hai guadagnato?". "E adesso -conclude Interrante, parlando sempre alla Izzo- dai titoli sentiamo che tu non vivi con 2.000 euro al mese di pensione!“.

"Io non mi lamento della mia pensione, ma avendo lavorato tanto la mia pensione è inferiore a ciò che dovrei prendere", è così intervenuto in studio l'altro ospite Gianfranco D'Angelo. " E comunque anche sulla pensione si pagano le tasse", ha aggiunto l'attore . "Barbara, pensate a noi giovani che versiamo i contributi per pagare le pensioni a loro e i nostri contributi non ci verranno mai restituiti con la pensione", ha infine chiosato adirato l'ex tronista Interrante, rivolgendosi alla conduttrice di Live, Barbara d'Urso.

