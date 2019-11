Maurizio Costanzo: "Simona Izzo e la pensione da mille euro? Polemiche inutili"

Dopo aver animato il gioco del Grande Fratello Vip, l'attrice, scrittrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista italiana, Simona Izzo, è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver rivelato a Vieni da me di percepire una pensione pari a soli mille euro al mese e di non essersi sentita in condizione di pagare gli studi ai nipoti. Nell'intervista concessa al talk-show di Rai 1 e condotto da Caterina Balivo, la Izzo si era raccontata a ruota libera, parlando dei suoi amori, il regista Ricky Tognazzi con cui è convolata a nozze, l'ex storico e cantante Antonello Venditti con cui ha rotto per via di un tradimento di lui e il conduttore Maurizio Costanzo, con il quale la Izzo non è riuscita a sposarsi "per mancanza di tempo", così come la stessa attrice 66enne ha riportato a Vieni da me. E proprio il conduttore del Maurizio Costanzo Show ha riportato un commento personale, a margine delle dichiarazioni rilasciate da Simona Izzo sul conto della sua situazione economico-finanziaria, e lo ha fatto commentando le parole dell'attrice per iscritto, sul settimanale Nuovo, il magazine gestito da Riccardo Signoretti dove Costanzo cura da tempo una rubrica.

Così, tra le pagine di Nuovo si leggono le parole spese da Costanzo sulle discusse dichiarazioni della Izzo che hanno indignato molti telespettatori, in particolare una lettrice che ha contestato fermamente quanto affermato dall'attrice sul conto della sua pensione. “A volte si fanno polemiche inutili -si legge, infatti, tra le righe riportate dal consorte di Maria De Filippi, Costanzo (81 anni)- e la responsabilità è pure di chi dice certe cose (Costanzo allude chiaramente alla Izzo, ndr). Fossi stato in Simona Izzo, conoscendo le dinamiche della tv, non avrei parlato della pensione". Maurizio Costanzo, che ha detto la sua dopo la missiva giunta da una lettrice, sembra quindi non aver gradito le dichiarazioni riportate dalla sua ex storica, o almeno questo è ciò che emergerebbe alla luce di quanto lo stesso volto Mediaset ha scritto per la sua rubrica.

Simona Izzo e la confessione sulla pensione a Vieni da me

"Tu hai dichiarato di aver partecipato al GF Vip per pagare gli studi ai tuoi nipoti…", aveva esordito la conduttrice Caterina Balivo, parlando alla sua intervistata e ospite in studio a Vieni da me, Simona Izzo. E quest'ultima non aveva esitato a rispondere alla Balivo. “Io prendo mille euro al mese di pensione -aveva infatti dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, senza avere peli sulla lingua né temere le critiche dei non famosi-, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1.200 euro e non farei nulla. Col Grande Fratello Vip ho pagato la scuola dei miei nipoti”. A quel punto, la conduttrice aveva messo in guardia l'ospite in studio: “Se dici che hai partecipato al Gf Vip, perché una regista famosa come te aveva bisogno di quei soldi, ti attirerai molte critiche” . E la Izzo, di tutta risposta, aveva concluso così: “Se dico che lavoro per pagare le scuole ai miei nipoti dovrebbero dirmi brava...”.

Segui già la nuova pagina di gossip de Il giornale?