Scintille fra Francesca De André e Alba Parietti

La nuova puntata di Live: non è la d'Urso ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Alba Parietti. Quest'ultima, nel nuovo appuntamento tv del format condotto da Barbara d'Urso, ha scoperto i volti dei vip "sferati", accorsi in studio per potersi confrontare con lei, tra cui l'ex gieffina Francesca De André. Poco prima che la figlia di Cristiano De André cominciasse ad attaccare l'ospite Parietti -accusandola di essere una voltagabbana- la regia ha mandato in onda un rvm che ha mostrato al pubblico il contenuto di una lettera. La Parietti aveva scritto un lungo messaggio - a corredo di un post condiviso su Facebook nel 2014- a difesa della De André jr, circa il conflitto sorto tra la giovane e suo padre, con il quale Alba ha avuto una turbolenta relazione: "Francesca ha rotto la catena. Ha rotto l'incantesimo del silenzio su una storia di cui tutti siamo consapevoli. Bisogna avere il coraggio di dire la verità, di distruggere il passato e rielaborarlo, per poter guardare al presente con orgoglio, dignità e distacco. Ti voglio bene piccola Francesca, non ti far intimorire, fatti chiedere scusa da tutti. Te lo devono! Ti abbraccio fortissimo, Alba".

"Ti ho sempre stimato come donna- esordisce a Live la De André, sferrando un inaspettato attacco alla Parietti -. Perché andavi millantando tanta giustizia, che è quello in cui io credo molto nella vita, invece ho notato purtroppo che c'è tantissima ipocrisia nella tua persona. Hai parlato in quella lettera di mio padre, difendendomi inizialmente, dopo che io avevo risposto alle accuse ricevute da lui nel suo libro autobiografico. Mi avevi difesa, perché avevi litigato con mio padre e poi io sono rimasta profondamente delusa. Perché, quando hai fatto pace con lui, hai avuto il coraggio di rimangiarti tutto quello che avevi scritto su di lui, dicendo a Barbara d'Urso 'Basta accanirsi su questo povero uomo'".

La Parietti risponde alla André a Live: "Il tuo talento? Spu**anare!"

Nel corso della nuova puntata di Live, Alba Parietti è rimasta sbigottita, per via delle ultime dichiarazioni al vetriolo lanciatele in tv da Francesca De André, a cui poi, però, l'ospite in studio ha risposto a tono: "Tuo padre è una persona che ha sicuramente fatto degli errori. Non mi sono mai rimangiata nulla. Per me tuo padre è come un fratello... Stai facendo una brutta figura. Questo modo di fare da imbonitrice da fiera con me non passa. A me dispiace. Fai pena. Mi sono pentita di aver scritto quelle cose, perché erano esclusivamente affari vostri. Tu non fai il bene né di te, né di tuo padre, né dei tu fratelli... Non mi aspettavo un attacco frontale di questo genere. Ma ricorda Francesca, tu di padre ne avrai uno solo. Per quanto tuo padre abbia sbagliato, tu stai sbagliando più di tuo padre, ricordatelo. Perché tu stai sput*anando tutto. Tu pur di avere un minuto di scena, butti mer.a su chiunque, gratuitamente. Non ha senso quello che fai. Tuo padre ha un grande talento, che ha ereditato dal tuo nonno. Tu l'unico talento che hai è sputt*nare la tua famiglia".

"Sei una donna disturbata, evidentemente, sei una banderuola", ribatte quindi la De André all'ospite in studio. "Io ho difeso lei, intromettendomi in fatti non miei - aggiunge dal suo canto Alba sul conto dell'ex gieffina e il padre di quest'ultima-. Lui sta cercando di recuperare i rapporti, cambiando. Sembra una posseduta, riprenditi. Hai una famiglia che ha ancora voglia di abbracciarti". E alla fine, rivolgendosi per l'ultima volta alla Parietti, la "sferata" conclude piccata: "Sarò una posseduta, ma defilati, finiscila di parlare di me e di mio padre".

Alba Parietti risponde alle accuse di Francesca De Andrè #noneladurso pic.twitter.com/bqEhdqHDNu — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 13, 2019