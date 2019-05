Live-Non è la D’Urso, arriva il fratello di Serena Rutelli

A “Live-Non è la D’Urso”, si parla di figli, quelli non riconosciuti, quelli abbandonati da piccoli, come il fratello di Serena Rutelli che ha scritto alla sorella, che attualmente è nella casa del Grande Fratello, per poterla incontrare. “Sono stato abbandonato quando avevo 9 mesi, e sono rimasto in collegio per una decina di anni prima di essere poi adottato dalla sorella di mia madre”, ha spiegato.

La mamma di Gaetano, questo il nome del fratello di Serena, ha provato a ricontattarlo, così come ha fatto con la stessa Serena nella Casa del GF, il giorno del suo matrimonio, ma anche lui ha voluto come la sorella declinare l’incontro.

Invece con Serena l’incontro ci sarà lo ha assicurato lei stessa, ma anche Barbara d’Urso che è stata un po’ l’artefice con il Grande Fratello del ricongiungimento di questa famiglia.