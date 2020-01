Volano stracci tra Nina Moric e la madre di Luigi Favoloso

È scomparso da 22 giorni, ma se ne parla talmente tanto che forse Luigi Mario Favoloso è più presente in tv ora di quando era insieme a Nina Moric. Ed è proprio l’ex compagna, Nina Moric, che per la prima volta stasera a “ Live Non è la d’Urso ” ha la possibilità di incontrarsi insieme alla ex “suocera”, Loredana con cui non corre assolutamente buon sangue tanto che a parlare è prima la mamma di Luigi mentre Nina ascolta tutto dietro le quinte.

In studio con Loredana c’è Alessandra Mussolini e anche Luigi Nuzzi di “ Quarto Grado ” trasmissione che, come molte altre, si è interessata alla scomparsa (ormai acclarato volontaria) di Luigi Mario Favoloso che proprio pochi giorni fa ha chiamato la redazione della d’Urso per comunicare che si trovava in un posto segreto all’estero e che il suo allontanamento era dovuto ad un tradimento avuto dalla sua ex Nina Moric.

Della stessa idea è sua madre Loredana, accusata nei giorni scorsi da Nina Moric di essere connivente in questo allontanamento, e che subito si scontra con la diffidenza di Luigi Nuzzi. " Che mio figlio è scomparso da casa è reale, che io sia andata dalla polizia preoccupata è un fatto. Nina può accusarmi di ciò che vuole. Lei si sveglia al mattino e decide di accusare qualcuno come nulla fosse. Io ho una voglia matta di vederlo e sto iniziando anche ad essere un po’ arrabbiata con lui ”, ha detto.

Nuzzi dice di credere alla sua buona fede, ma lo scontro fa alzare i toni sulle telecamere che non avrebbero mai ripreso Favoloso a casa della madre come dichiarato da lei, i cui filmati sarebbero stati acquisiti dalla polizia. La madre alza la voce contro il giornalista che si difende e risponde per le rime: “ Noi abbiamo il dovere delle persone che scompaiono, sono 60mila l’anno, drammi veri, non di un ragazzo che si nasconde dietro la foglia di fico “.

Ma non è il solo ad attaccare Loredana, anche la Mussolini sentito il racconto che la Moric ha fatto dalla d’Urso in precedenza, non crede nella bontà di Favoloso, e soprattutto non crede che, come sostiene la Moric non abbia alzato le mani su di lei e solo una volta su Carlos, il ragazzo avuto dall’unione con Fabrizio Corona. E a questo punto interviene la Moric che sostiene di dire la verità anche quando la mamma di Favoloso fa ascoltare un audio in cui la modella croata parlando con Loredana che le chiedeva se sapesse dove fosse finito il figlio le dice che forse è a casa di un amico.

“ Cosa c’entra? ”, replica la Moric e per entrare in studio chiede che Loredana esca. Ma lei non ci sta e la attacca parlando anche del padre di Nina che a suo parere l'avrebbe picchiata. " Io dico la verità perché non sarei qui a parlare di me e mio figlio. Lei non sa cosa significa - dice la modella all’ex suocera - Tu hai sporto la denuncia dicendo che era sparito il fidanzato di Nina Moric. Tutto questo teatro è stato fatto perché lui era il fidanzato di Nina Moric, con che coraggio? Io, mio padre non lo sento da 15 anni per queste stesse motivazioni e magari c’è un motivo per cui ho perdonato tuo figlio. Non ti permettere di nominare mio padre ”.

Entrando in studio la modella croata racconta poi le sue motivazioni: “ Non ho fatto la denuncia alla polizia, perché deve essere fatta da un legale, deve contenere tutte le prove, le testimonianza. Ho dato mandato al mio avvocato, quindi dal momento in cui presento la denuncia la Procura apre un fascicolo. Il pubblico ministero comincia con le indagini, diventa un segreto istruttorio e quindi la denuncia non può essere divulgata, perché è un reato - la denuncia è stata depositata assicura - quindi io non ho nulla da temere “.