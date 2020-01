Nina Moric choc su Favoloso: "Ha toccato Carlos, poi le urla"

Nina Moric è un fiume in piena a Domenica Live e rivela la sua verità sulla sparizione di Luigi Mario Favoloso. È da una settimana che i principali media parlano della misteriosa scomparsa dell'ex gieffino, ormai anche ex della modella croata, e adesso sembra che il puzzle inizi a prendere forma.

Le parole del paparazzo Maurizio Sorge sono state confermate questo pomeriggio dalla bellissima Moric, mentalmente provata dalla situazione che si è venuta a creare da quando è stato dato l'annuncio della sparizione di Luigi Favoloso. " Sono qui per salvaguardare la mia persona. Sono sotto una pressione molto forte", ha detto Nina Moric a Barbara d'Urso, prima di proseguire nel suo racconto. "L'ultima volta che l'ho visto è stato il 19 dicembre, si è arrabbiato per un messaggio e mi ha accusato di tradimento. In questi anni ha avuto attimi di violenza, usava le mani. Violenza fisica e psicologica e quel giorno si è sfogato su di me in modo molto forte per l'ennesima volta. Da lì ho detto basta, si è fatto le valige e se ne è andato ", ha proseguito la modella, dichiarando che comunque Luigi Mario Favoloso ha continuato a cercarla anche nei giorni successivi.

Sostenuta nel suo racconto da Barbara d'Urso, Nina Moric racconta dei retroscena ancora più gravi della sua relazione con Luigi Mario Favoloso: " Purtroppo anche Carlos ha subito lo stesso tipo di atteggiamenti. Carlos e Favoloso giocavano anche insieme ma purtroppo una sera, durante un blackout ha toccato mio figlio. Io mi sono messa davanti, urlando, però è riuscito a fare del male a mio figlio. Da lì non ce la facevo più. " La modella croata è molto provata durante il racconto e ammette di essersi scusata con suo figlio per il comportamento tenuto da quello che era il suo compagno da tanto tempo: " Mi sentivo in colpa, per la prima volta mi sono sentita davvero in colpa perché non mi sarei mai aspettata una cosa simile. " La voce di Nina Moric è rotta dal pianto durante la ricostruzione nello studio di Domenica Live.