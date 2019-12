Il dramma di Sydne Rome: "L'airbag mi è esploso in faccia, hanno dovuto ricucirmi la pelle"

Sydne Rome showgirl e attrice americana, volto del cinema di Pupi Avati, è tornata in tv ospite della trasmissione "Vieni da Me". In una lunga intervista rilasciata a Caterina Balivo, la Rome ha raccontato del drammatico incidente di cui fu vittima ormai dieci anni fa, che le ha lasciato sul volto segni indelebili. L'attrice ha ripercorso passo dopo passo il momento dell'incidente avvenuto a bordo della sua vettura e sulla quale si trovava anche la figlia di 8 anni.

L'attrice 68enne ha raccontato a Caterina Balivo che la colpa dell'incidente è stata della " macchina che non si è fermata ". La vettura sulla quale viaggiava, infatti, era priva di freni e uscendo di strada Sydne Rome non è riuscita a frenare per evitare l'impatto con un arbusto: " Avevo preso la macchina dopo che era stata ferma per tre settimane. L'ho presa e non c'erano i freni, nemmeno quelli di emergenza. Ero all'Argentario e ho visto una fila di macchine ferme e ho pensato "se le prendo faccio un danno tremendo". Allora a cinque all’ora, sono andata fuori strada e ho preso un albero, così mi è esploso l’airbag in faccia e mi si è aperta la faccia ".