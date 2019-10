ll fratello di Kate Middleton si sposa: la proposta con una copia dell'anello che William donò a Kate

Dopo Kate Middleton e Pippa anche l'ultimo dei fratelli Middleton andrà all'altare. James Middleton ha ufficialmente chiesto la mano ad Alizee Thevenet, sua fidanzata da circa un anno. La notizia era trapelata sui quotidiani britannici già da alcuni giorni, ma il fratello minore di Duchessa di Cambridge ha reso noto il fidanzamento solo poche ore fa. " Ha detto sì, il nostro segreto è fuori ma non potremmo essere più felici di così ", ha dichiarato il 32enne in un post pubblicato su Instagram.

La coppia si era conosciuta un anno fa al South Kensington Club di Londra grazie al cocker spaniel di James, Ella. La cucciola avrebbe attirato l'attenzione della 29enne francese facendo scoccare la scintilla con il fratellino di Kate. Poi la frequentazione e l'esordio pubblico a Wimbledon e al matrimonio di Lady Gabriella Windsor.

L'annuncio del fidanzamento di James, fratello minore di Kate Middleton, ha già scatenato agli amanti dei gossip. Agli osservatori più attenti non è, infatti, sfuggito un particolare importante: l'anello al dito di Alizee. La 29enne analista francese ha sfoggiato all'anulare una splendida fedina con zaffiro blu incastonato in una corona argentata. Un prezioso che assomiglia moltissimo all'anello sfoggiato da Kate all'annuncio delle nozze con William. Lo zaffiro tempestato di diamanti, un tempo appartenuto alla principessa Diana, fu indossato da Kate Middleton durante la cerimonia ufficiale di fidanzamento con il Principe e suscitò non poco clamore. Il gioiello fu così apprezzato in giro per il mondo che numerse furono le replice low cost.