Locke & Key, il prossimo horror in stile Hill House di Netflix

Buone notizie per gli amanti del genere horror, una nuova serie tv è in arrivo su Netflix, si chiama Locke & Key.

Locke & Key, la nuova serie horror di Netflix

Dopo la morte del padre, avvenuta in circostanze poco chiare, i tre fratelli Kinsey, Tyler e Bode Locke insieme alla madre Nina, si trasferiscono in una casa nel Maine, una loro proprietà da molto tempo. Questa casa però nasconde molti misteri e soprattutto forze soprannaturali.

Questi poteri sono liberati attraverso alcune chiavi che si trovano nella dimora, sfortunatamente anche un demone presente nell’abitazione è interessato a queste capacità incredibili. Durante le loro avventure i protagonisti avranno a che fare con il pericoloso demone ma cercheranno anche di fare luce su quanto successo al padre.

I tre fratelli Locke saranno interpretati da Emilia Jones (Utopia), Connor Jessup (American Crime) e Jackson Robert Scott (It e It - Capitolo due), mentre la madre Nina è Darby Stanchfield (Scandal e Mad Men) e Rendell, il defunto padre, è Bill Heck (The Alienist e The Leftovers).

Già dalla trama si vede come la prossima serie tv horror di Netflix segua quanto visto in un altro racconto seriale dello stesso genere che ha riscosso particolare successo nel 2018, parliamo di Hill House. Anche in questo caso infatti troviamo una casa in cui si scatenano forze soprannaturali, una famiglia che ne rimane coinvolta, ma sopratutto il legame tra questa, la casa e il loro passato.

Chi c’è dietro a Locke & Key

A dare fin da subito lustro alla serie tv c’è la presenza di importanti nomi nella produzione. Parliamo di Meredith Averill, già sceneggiatrice e produttrice proprio di Hill House, di Carlton Cuse, cioè una delle menti dietro a Lost, Bates Motel, The Strain e Jack Ryan, ma sopratutto di Andy Muschietti, il regista che ha riportato al successo la saga di It.

Inoltre bisogna anche ricordare che la serie è la trasposizione della graphic novel di successo realizzata da Gabriel Rodriguez e Joe Hill, figlio di Stephen King nonché anch’esso autore di libri horror. Non è la prima volta che un lavoro di Joe Hill ha una sua serie tv, lo scorso anno infatti è toccato a NOS4A2, realizzata da Amazon Prime Video e con protagonista Zachary Quinto.

Quando esce la serie tv

Netflix ha da poco rilasciato un trailer in cui presenta la serie che sarà composta da dieci episodi, indicando come data di uscita il prossimo 7 febbraio.